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Marcel Lebleu: Baykar ve ASELSAN beni hayrete düşürdü

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Marcel Lebleu: Baykar ve ASELSAN beni hayrete düşürdü

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Lebleu, Mark Carney'in Türkiye ziyaretine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lebleu, ASELSAN ve Baykar'ı ziyaret ettiği sırada gördükleri karşısında hayrete düştüğünü itiraf etti.

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Foto - Marcel Lebleu: Baykar ve ASELSAN beni hayrete düşürdü

Ankara'daki görevine eylülde başlayan Lebleu, Kanada Başbakanı Carney'in 21-23 Ekim'de yapacağı Türkiye ziyaretine ve Ankara'daki yaşamına ilişkin AA muhabirine konuştu. Lebleu, hafta sonu Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde çıkan yangında 4 askerin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını anımsatarak, bu nedenle büyükelçilik konutundaki Kanada bayrağının yarıya indirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunduğu sırada verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Lebleu, "Türkiye daha fazla yatırım yapmamız gereken bir ülke, ekonomik yatırımdan değil, ilişkilerimize daha fazla yatırım yapmaktan bahsediyorum. Türkiye'yi stratejik ortaklık kurabileceğimiz bir ülke olarak görüyoruz." dedi. Büyükelçi Lebleu, bu görüşün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Carney'in vizyonuyla örtüştüğünün altını çizerek, iki liderin daha önce iki kez bir araya geldiğini söyledi.

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Foto - Marcel Lebleu: Baykar ve ASELSAN beni hayrete düşürdü

Carney'in beraberindeki heyetle Türkiye'ye yapacağı ziyarete dikkati çeken Lebleu, "Bunun tarihi bir ziyaret olduğunu söylemeliyim. Kanada'dan bir hükümet liderinin Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk devlet ziyareti olacak. Daha önce Türkiye'den Kanada'ya bir cumhurbaşkanı ziyareti de olmamıştı. Bu, yeni bir ilişkinin başlangıcını simgeliyor. Bunu, yeni bir stratejik ilişkinin başlangıcı olarak tanımlayabilirim." diye konuştu. Lebleu, ziyaret kapsamında, temel hedefin stratejik ortaklığın resmen başlatılması olduğunu vurgulayarak, bu ortaklığın liderler düzeyinde ortak bildiri yayımlamasıyla başlatılacağını aktardı.

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Foto - Marcel Lebleu: Baykar ve ASELSAN beni hayrete düşürdü

Bununla birlikte bir eylem planının olacağını, çeşitli işbirliği alanları üzerine çalışılacağını söyleyen Lebleu, bu alanlardan birinin enerji olacağını belirtti. Lebleu, iki ülkenin enerji bakanları arasında ortak bir bildiri yayımlanacağını ifade ederek "Her ülke için zorlu bir mesele haline gelen enerji tedariki konusunda nasıl birlikte çalışabileceğimizi değerlendireceğiz. Kanada çok sayıda doğal gaz kaynaklarına sahip. Bunun nasıl gerçekleşebileceğine bakacağız. Nükleer enerji alanında işbirliğini ve sürdürülebilir madencilik konusunu ele alacağız. Oldukça iddialı bir gündemimiz var." dedi.

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Foto - Marcel Lebleu: Baykar ve ASELSAN beni hayrete düşürdü

Ziyaretin ikinci ayağının da endüstriyel düzeyde savunma işbirliği olduğunu aktaran Lebleu, bu alanda büyük bir potansiyelin mevcut olduğunu dile getirdi. Lebleu, "Harika bir endüstri var. Dünyanın en heyecan verici şirketlerinden bazıları, insansız hava aracı üreticilerini ve platform montaj tesislerini ziyaret etme fırsatım oldu.

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Foto - Marcel Lebleu: Baykar ve ASELSAN beni hayrete düşürdü

ASELSAN'ı ziyaret ettiğimde hayrete düştüm, 10 bin mühendisleri var gibiydi. BAYKAR'ı ziyaret ettim, oradaki çalışanların yaş ortalaması 29'du. Bu, Kanada standartlarına göre oldukça genç bir yaş. İnanılmaz varlıklar geliştiriyorlar. Dolayısıyla, savunma işbirliğini kapsayan bu ikinci ayağın üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca, muhtemelen en önemli sütun olacak diğer alanla ilgili de bir anlaşma imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Marcel Lebleu: Baykar ve ASELSAN beni hayrete düşürdü

Diğer bir ayağın da Kanada-Türkiye serbest ticaret anlaşması için müzakerelerin başlatılması olduğunu söyleyen Lebleu, bunun daha önce duyurulduğunu, müzakerelerin kasımda başlayacağına dair bir gündemin var olduğunu hatırlattı. Lebleu, bunun yanı sıra, hava taşımacılığı anlaşması olan ATA'nın imzalanacağını bildirerek halihazırda bir anlaşmanın var olduğunu, iki ülke arasında haftalık uçuş sayısının 21'e çıkarıldığını belirtti.

#7
Foto - Marcel Lebleu: Baykar ve ASELSAN beni hayrete düşürdü

Toronto, Montreal ve Vancouver'dan İstanbul'a uçuşların olduğunu ve bunların çoğunluğunun Türk Hava Yolları (THY) tarafından yürütüldüğünü dile getiren Lebleu, Kanadalı hava yolu şirketi Air Transat'ın Montreal'den İstanbul'a 29 Ekim'de sefer başlatacağını duyurdu. Lebleu, Başbakan Carney'in Türkiye ziyaretine Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'ın ve Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson'ın da eşlik edeceğini, mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini kaydetti.

#8
Foto - Marcel Lebleu: Baykar ve ASELSAN beni hayrete düşürdü

Kanada'nın resmi ihracat kredi kuruluşu olan Kanada Eximbank'ın (EDC) Üst Düzey Yöneticisi'nin (CEO) de ziyarette bulunacağını duyuran Lebleu, "Kanadalı ve Türk şirketlerinin, örneğin Orta Doğu veya Afrika gibi bölgelerde birlikte çalışabilmelerini sağlamak amacıyla Türk Eximbank ile işbirliği anlaşması imzalayacak." dedi. Lebleu, Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31), ülkesinden 200 kişilik bir heyetin katılacağının öngörüldüğünü söyledi.

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