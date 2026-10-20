Marcel Lebleu: Baykar ve ASELSAN beni hayrete düşürdü

Ankara'daki görevine eylülde başlayan Lebleu, Kanada Başbakanı Carney'in 21-23 Ekim'de yapacağı Türkiye ziyaretine ve Ankara'daki yaşamına ilişkin AA muhabirine konuştu. Lebleu, hafta sonu Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde çıkan yangında 4 askerin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını anımsatarak, bu nedenle büyükelçilik konutundaki Kanada bayrağının yarıya indirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunduğu sırada verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Lebleu, "Türkiye daha fazla yatırım yapmamız gereken bir ülke, ekonomik yatırımdan değil, ilişkilerimize daha fazla yatırım yapmaktan bahsediyorum. Türkiye'yi stratejik ortaklık kurabileceğimiz bir ülke olarak görüyoruz." dedi. Büyükelçi Lebleu, bu görüşün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Carney'in vizyonuyla örtüştüğünün altını çizerek, iki liderin daha önce iki kez bir araya geldiğini söyledi.