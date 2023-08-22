Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası!

Söz konusu ihalede böyle bir maddenin olmasına rağmen Yavaş vatandaşları ve öğrencileri göz ardı edip muhtarları götürmeyi tercih etti. Tamamen algı belediyeciliği üzerine yoğunlaşan Yavaş'a muhtarlardan da tepki gelmişti. Seçime 6 ay kala böyle bir organizasyon düzenlemenin ne anlamı var diyen Muhtarlar, "bizim için önce hizmet gelir" ifadelerini kullanmıştı.