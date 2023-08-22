2023-08-22 12:11:00 Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası!
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 4.5 yıldır başkente çivi çakmadı. Sosyal medya algı yaratıp vatandaşa hizmet ediyormuş gibi göstermeye çalıştı. Yerel seçime kısa bir süre kala seçilemeyeceğini anlayınca paniğe kapıldı. Yeni bir skandala imza attı. Öğrenci, yaşlı ve engellilerin götürülmesi planlanan tatil organizasyonuna muhtarları çağırdı. 2 2 grup şeklinde planlanan tatile 170 kişinin davet edildiği ortaya çıktı.