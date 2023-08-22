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Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası!

2023-08-22 12:11:00
Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 4.5 yıldır başkente çivi çakmadı. Sosyal medya algı yaratıp vatandaşa hizmet ediyormuş gibi göstermeye çalıştı. Yerel seçime kısa bir süre kala seçilemeyeceğini anlayınca paniğe kapıldı. Yeni bir skandala imza attı. Öğrenci, yaşlı ve engellilerin götürülmesi planlanan tatil organizasyonuna muhtarları çağırdı. 2 2 grup şeklinde planlanan tatile 170 kişinin davet edildiği ortaya çıktı.

#1
Foto - Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, 4.5 yıldır başkente tek bir çivi çakmadı. Yalnızca algı yönetimi yaptı. Belediye personelinden vatandaşlara kadar herkesi mağdur eden Mansur Yavaş'ın yeni bir skandalı ortaya çıktı.

#2
Foto - Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası!

Seçimi kazanamayacağını anlayan Mansur Yavaş, 'hizmet' algısı yaratmak için ne yapacağını şaşırdı. SABAH, bütün masrafların ABB kasasından karşılanacağı programın perde arkasını açıkladı. Öyle ki söz konusu organizasyonun asıl amacının ABB'den yardım ve sosyal hizmet alan vatandaşların, öğrencilerin yaşlı ve engelli vatandaşların tatil kamplarına götürülüp, getirilmesi olduğu anlaşıldı.

#3
Foto - Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası!

Ancak Mansur Yavaş 7 günlük tatil organizasyona ihtiyaç sahiplerini değil muhtarları çağırdı.

#4
Foto - Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası!

Sosyal medya hesabı üzerinden yapmadığı projeleri yapmış gibi gösteren Yavaş, şimdi de mahalle muhtarlarının gözünü boyamak için tatil organizasyonu planladı.

#5
Foto - Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası!

Söz konusu organizasyon 2 grup şeklinde planlanırken her grup için 170 kişilik kontenjanlar ayrıldı. Grup başına 7 günlük tatil planlaması yapılırken söz konusu organizasyonun tamamı belediye kasasından karşılanacak.

#6
Foto - Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası!

AK Parti döneminde düzenlenen benzer organizasyonlar öğrenciler için düzenlenirken Yavaş ve ekibi tarafından yapılan programın muhtarlara özel olması soru işaretlerine sebep oldu.

#7
Foto - Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası!

ÖĞRENCİLER İÇİN İHALEYE ÇIKIP, MUHTARLARI GÖTÜRÜYOR SABAH'ın yaptığı araştırma neticesinde tatil organizasyonu için ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan ihalenin 5'inci maddesinde ABB'den yardım ve sosyal hizmet alan vatandaşların, öğrencilerin yaşlı ve engelli vatandaşların tatil kamplarına götürülüp, getirilmesi planlandığı ortaya çıktı.

#8
Foto - Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası!

Söz konusu ihalede böyle bir maddenin olmasına rağmen Yavaş vatandaşları ve öğrencileri göz ardı edip muhtarları götürmeyi tercih etti. Tamamen algı belediyeciliği üzerine yoğunlaşan Yavaş'a muhtarlardan da tepki gelmişti. Seçime 6 ay kala böyle bir organizasyon düzenlemenin ne anlamı var diyen Muhtarlar, "bizim için önce hizmet gelir" ifadelerini kullanmıştı.

#9
Foto - Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası!

AK PARTİ DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENİYORDU Daha önceki ABB yönetimleri tarafından düzenlenen benzer organizasyonlarda öğrenciler Atatürk kültür merkezinden alınıp Bursa'da öğle yemeği yedirilip bir hafta boyunca tatil yaptırılıyordu.

#10
Foto - Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası!

Ayrıca her öğrenciye ayrıca tatilde giymeleri için çanta, havlu, tişört, şort gibi materyaller ücretsiz verilirken öğrenciler gruplar halinde günübirlik Çanakkale'ye götürüp tarihi ve kültürel mekanlar gezdirilip geri getiriliyordu.

#11
Foto - Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası!

Belli dönemlerde engelli misafirler ve yaşlı misafirler de bu organizasyonlardan faydalanabiliyordu.

#12
Foto - Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası!

#13
Foto - Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası!

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