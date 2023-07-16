Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni iflas ettirdi! Vatandaş isyan etti

"KAYNAK ARIYORSA YAPTIRDIĞI HEYKELLERİ SATIŞA ÇIKARSIN" Ankaralıların sorunlarını görmezden gelen Yavaş'ın borçlanma talebine karşı Ankaralılardan da tepki geldi. Serap Nefer isimli bir vatandaş, "31 Mart yerel seçimleri sonrası sözde tasarruf politikası uyguladığını iddia eden ve belediyeyi kar ettirdiğini söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş belediyeyi borç batağına sürüklediğini kabul etti" dedi. Ali İhsan isimli başka bir vatandaş ise, "ABB'yi resmen batırdı. Personele borç yoksa zam da yok diye mesaj atıyor. Mansur Yavaş kaynak arıyorsa yaptırdığı heykelleri satışa çıkarsın" şeklinde konuştu. Selami Kayahan da, "ABB battı. 23 yıllık AK Parti yönetiminde ABB 2,2 Milyar borç ile CHP'li Mansur yavaşa devredildi. Yerel seçimler yaklaşırken altın vuruş için CHP'li Mansur Yavaş, 4 Milyar TL daha borçlanma yetkisi istedi. Bu borçla birlikte CHP'li ABB borç yükünü 35 Milyar TL çıkaracak." diye konuştu. Şadi Ercan, "Mansur Yavaş Ankara'yı batırdı. Borç harç batağına soktu. Gözünü ödemediği işçi tazminatlarına dikti" ifadelerini kullandı. Semih Bayrak, Herkes başkan olamıyor. Hiç bir icraatı olmayan vasıfsızlık içerisinde. Has bel kader Beypazarı'nda belediye başkanı olmakla da olmuyor. Güzelim Anka Park'ı çürümeye Terk edenler utansın. Ankara Belediyesi zarar ediyormuş bırak git yapamıyorsan" şeklinde konuştu. İlkay Çağlar, "Güzelim şehirleri bu işe yaramazlara verirseniz sonuç böyle olur. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sevdaları yüzünden yönettikleri şehirler mahvoldu. Herkes ileri gitti onlar geri gitti" diye konuştu.