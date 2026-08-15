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'Neler oluyor?' dedirten gelişme: 1328 İHA ve 17 füzeyle saldırı başlatıldı

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'Neler oluyor?' dedirten gelişme: 1328 İHA ve 17 füzeyle saldırı başlatıldı

ABD ile İran arasındaki savaş durulurken başka bir noktada çatışmalar hız kazandı. Son gelen haberlere göre taraflardan biri binlerce İHA ve 17 füzeyle saldırıya geçti.

#1
Foto - 'Neler oluyor?' dedirten gelişme: 1328 İHA ve 17 füzeyle saldırı başlatıldı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (UAF), 15 Ağustos'ta Rusya'nın Samara bölgesindeki bir sanayi tesisine füze saldırısı düzenlerken, aynı gece başkent Moskova bölgesine yönelik geniş çaplı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdi. Samara'daki saldırıda iki kişi yaralanırken, Moskova bölgesindeki Şatura kentinde bir İHA'nın isabet ettiği evde 9 yaşında bir çocuk ağır, 55 yaşında bir kadın ise orta derecede yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca ülke genelinde 598 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini duyurdu.

#2
Foto - 'Neler oluyor?' dedirten gelişme: 1328 İHA ve 17 füzeyle saldırı başlatıldı

Samara Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, Ukrayna güçlerinin bölgedeki bir sanayi tesisine yönelik füze saldırısı düzenlediğini doğruladı. Saldırıda iki kişi yaralanırken, can kaybı yaşanmadı. Vali, olay yerinde bir kriz merkezi kurulduğunu ve tüm acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Yetkililer, saldırının yol açtığı hasarın boyutunu belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

#3
Foto - 'Neler oluyor?' dedirten gelişme: 1328 İHA ve 17 füzeyle saldırı başlatıldı

Fedorişçev, güvenlik gerekçesiyle saldırının ardından oluşan hasara ilişkin fotoğraf ve videoların paylaşılmaması çağrısında bulundu. Samara bölgesi, son bir yılda defalarca İHA saldırılarına maruz kalmıştı. Bu, bölgeye yönelik ilk füze saldırısı olarak kaydedildi.

#4
Foto - 'Neler oluyor?' dedirten gelişme: 1328 İHA ve 17 füzeyle saldırı başlatıldı

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, gece boyunca Şatura kentinde bir İHA'nın müstakil bir eve isabet etmesi sonucu 9 yaşındaki bir çocuğun ağır, 55 yaşındaki bir kadının ise orta derecede yaralandığını açıkladı. Ağır yaralanan çocuk, Krasnogorsk'taki çocuk klinik merkezine sevk edilirken, kadın da tıbbi gözetim altına alındı.

#5
Foto - 'Neler oluyor?' dedirten gelişme: 1328 İHA ve 17 füzeyle saldırı başlatıldı

Vali Vorobyov, gece boyunca Moskova bölgesi üzerinde toplam sekiz İHA'nın düşürüldüğünü belirtti. İHA'lar Domodedovo, Odintsovo, Ramenskoye, Çehov, Şatura ve Voskresensk kentleri üzerinde imha edilirken, Mojaysk ve Naro-Fominsk bölgelerinde de İHA tespit edildi ve hava savunma sistemlerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

#6
Foto - 'Neler oluyor?' dedirten gelişme: 1328 İHA ve 17 füzeyle saldırı başlatıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 1.328 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu. Ayrıca, 17 adet uzun menzilli seyir füzesi ile 7 güdümlü hava bombası ve 4 HIMARS roketi daha etkisiz hale getirildi.

#7
Foto - 'Neler oluyor?' dedirten gelişme: 1328 İHA ve 17 füzeyle saldırı başlatıldı

Bakanlık açıklamasında, Ukrayna yapımı uzun menzilli seyir füzelerinden 17 adet "Flamingo" nun da imha edilenler arasında olduğu belirtildi. Bu füzeler, Rusya'nın derinliklerindeki hedeflere yönelik saldırılarda kullanılıyor. Ayrıca, dört adet HIMARS çoklu roketatar mermisi ile yedi güdümlü hava bombası da düşürüldü.

#8
Foto - 'Neler oluyor?' dedirten gelişme: 1328 İHA ve 17 füzeyle saldırı başlatıldı

Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Zaporijya bölgesinde stratejik bir yerleşim olan Ribalske köyünü kontrol altına aldığını bildirdi. "Doğu" grup birliklerine bağlı askerler tarafından gerçekleştirilen operasyonun, bölgedeki Ukrayna savunma hatlarını zayıflatmayı hedeflediği belirtiliyor.

#9
Foto - 'Neler oluyor?' dedirten gelişme: 1328 İHA ve 17 füzeyle saldırı başlatıldı

Bir gün önce Ukrayna'nın Bryansk bölgesine düzenlediği füze saldırısında bir kişi hayatını kaybetmiş, altı kişi yaralanmıştı. Bu saldırılar, Ukrayna'nın Rusya içlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına ve çatışmanın daha sert bir aşamaya girdiğine işaret ediyor. Ukrayna makamları, Samara'daki saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, Kiev yönetiminin yeni stratejisinin bir parçası olarak bu tür saldırıları artırmayı planladığı değerlendiriliyor.

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