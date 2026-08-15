'Neler oluyor?' dedirten gelişme: 1328 İHA ve 17 füzeyle saldırı başlatıldı

Bir gün önce Ukrayna'nın Bryansk bölgesine düzenlediği füze saldırısında bir kişi hayatını kaybetmiş, altı kişi yaralanmıştı. Bu saldırılar, Ukrayna'nın Rusya içlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına ve çatışmanın daha sert bir aşamaya girdiğine işaret ediyor. Ukrayna makamları, Samara'daki saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, Kiev yönetiminin yeni stratejisinin bir parçası olarak bu tür saldırıları artırmayı planladığı değerlendiriliyor.