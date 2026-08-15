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Ekonomi
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Her şey bir ay içerisinde oldu: Türkiye oradaki petrolü kıstı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Her şey bir ay içerisinde oldu: Türkiye oradaki petrolü kıstı

Karadeniz'de yaşanan saldırıların ardından Türkiye'nin bölgedeki tedarikinde önemli bir gelişme yaşandı. Ankara, petrol ithalatını azalttı.

#1
Foto - Her şey bir ay içerisinde oldu: Türkiye oradaki petrolü kıstı

Türkiye, Ukrayna’nın Rusya’nın Karadeniz ihracat terminallerine yönelik insansız hava aracı saldırıları tedariki sekteye uğrattığından Temmuz ayında Rus limanlarından petrol ithalatını belirgin biçimde düşürdü.

#2
Foto - Her şey bir ay içerisinde oldu: Türkiye oradaki petrolü kıstı

Ağustos’ta da azalmanın sürmesi bekleniyor. LSEG denizcilik verileri ve tüccar kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Türkiye, Temmuz’da Rusya limanlarından yalnızca 900 bin ton ham petrol aldı. Haziran’daki miktar 1,2 milyon tondu.

#3
Foto - Her şey bir ay içerisinde oldu: Türkiye oradaki petrolü kıstı

LSEG verilerine göre Türkiye‘nin Temmuz’da Rusya’nın Karadeniz limanlarından aldığı petrol miktarı 300 bin tonun biraz üzerinde kaldı. Haziran ayında aynı güzergâhtan gelen miktar 600 bin ton düzeyindeydi; bir diğer deyişle Karadeniz kaynaklı teslimatlar tek ayda yarı yarıya geriledi.

#4
Foto - Her şey bir ay içerisinde oldu: Türkiye oradaki petrolü kıstı

Türkiye, CPC Blend, Kazakistan menşeli KEBCO ve Urals ham petrol çeşitlerinin başlıca alıcıları arasında yer alıyor. Ukrayna, Temmuz ayı boyunca Rusya’nın Karadeniz terminaline yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Saldırılar, CPC terminalinde bir haftalık ihracat durdurulmasına ve Novorossiysk limanında düzensiz yüklemelere yol açtı. Bu tablonun sonucunda Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nun (CPC) Temmuz ayı petrol yüklemeleri bir önceki aya kıyasla beşte bir oranında düştü.

#5
Foto - Her şey bir ay içerisinde oldu: Türkiye oradaki petrolü kıstı

CPC boru hattı, Kazakistan’dan Rusya’nın Karadeniz kıyısına uzanıyor ve küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 1,8’ini taşıyor. Türkiye, hattın bu koşullar altında yüz yüze geldiği arz kesintilerinin, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik operasyonundan kaynaklanan arz kayıplarıyla çakıştığını da göz önünde bulundurmak durumunda kaldı.

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