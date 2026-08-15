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Bayern Münih maçında korku dolu anlar! Dünyaca ünlü futbolcu sahada bayıldı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bayern Münih maçında korku dolu anlar! Dünyaca ünlü futbolcu sahada bayıldı

Alman devi Bayern Münih'in hazırlık maçında Leipzig'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yürekler ağza geldi.

#1
Foto - Bayern Münih maçında korku dolu anlar! Dünyaca ünlü futbolcu sahada bayıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bayern Münih ile Leipzig hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bayern Münih, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

#2
Foto - Bayern Münih maçında korku dolu anlar! Dünyaca ünlü futbolcu sahada bayıldı

MUSIALA 83. DAKİKADA BAYILDI - Karşılaşmanın 83. dakikasında Jamal Musiala sıcak havanın etkisiyle kısa süreliğine bayıldı. Yıldız futbolcunun yerde kalmasının ardından sağlık ekipleri sahaya girerek Musiala'ya müdahale etti.

#3
Foto - Bayern Münih maçında korku dolu anlar! Dünyaca ünlü futbolcu sahada bayıldı

OYUNA DEVAM EDEMEDİ - Saha içerisinde tedavisi gerçekleştirilen Jamal Musiala, yapılan müdahalenin ardından karşılaşmaya devam edemedi.

#4
Foto - Bayern Münih maçında korku dolu anlar! Dünyaca ünlü futbolcu sahada bayıldı

Bayern Münih'in 3-1 kazandığı hazırlık maçında Musiala'nın yaşadığı rahatsızlık karşılaşmanın önüne geçen anlardan biri oldu.

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