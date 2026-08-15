Bayern Münih maçında korku dolu anlar! Dünyaca ünlü futbolcu sahada bayıldı
Alman devi Bayern Münih'in hazırlık maçında Leipzig'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yürekler ağza geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Alman devi Bayern Münih'in hazırlık maçında Leipzig'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yürekler ağza geldi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bayern Münih ile Leipzig hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bayern Münih, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MUSIALA 83. DAKİKADA BAYILDI - Karşılaşmanın 83. dakikasında Jamal Musiala sıcak havanın etkisiyle kısa süreliğine bayıldı. Yıldız futbolcunun yerde kalmasının ardından sağlık ekipleri sahaya girerek Musiala'ya müdahale etti.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ - Saha içerisinde tedavisi gerçekleştirilen Jamal Musiala, yapılan müdahalenin ardından karşılaşmaya devam edemedi.
Bayern Münih'in 3-1 kazandığı hazırlık maçında Musiala'nın yaşadığı rahatsızlık karşılaşmanın önüne geçen anlardan biri oldu.
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