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Hayat-Aktüel
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Manisa'da zincirleme kaza: Yaralılar var

2022-03-25 20:40:55
Manisa'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Saruhanlı-Akhisar kara yolunun Nuriye Mahallesi Kavşağı yakınlarında aynı yönde seyreden Mehmet Ş'nin (44) kullandığı 06 FF 1389 plakalı yakıt tankeri, Cezail T. (48) idaresindeki 41 AIP 591 plakalı kamyon ve Şirin G. (48) yönetimindeki 34 CPU 039 plakalı tır ile Naci K. (36) idaresindeki 45 AFN 635 plakalı tırın karıştığı kaza meydana geldi.

Saruhanlı-Akhisar kara yolunun Nuriye Mahallesi Kavşağı yakınlarında aynı yönde seyreden Mehmet Ş'nin (44) kullandığı 06 FF 1389 plakalı yakıt tankeri, Cezail T. (48) idaresindeki 41 AIP 591 plakalı kamyon ve Şirin G. (48) yönetimindeki 34 CPU 039 plakalı tır ile Naci K. (36) idaresindeki 45 AFN 635 plakalı tırın karıştığı kaza meydana geldi.

#2
Foto - İncelemelerde, yakıt tankerinde sızıntı tespit edilmedi.

İncelemelerde, yakıt tankerinde sızıntı tespit edilmedi.

#3
Foto - Kaza sonucu araçlarda bulunan sürücülerden Mehmet Ş. ile Cezail T. kaza yerinde gelen ambulanslarda tedavi edildi.

Kaza sonucu araçlarda bulunan sürücülerden Mehmet Ş. ile Cezail T. kaza yerinde gelen ambulanslarda tedavi edildi.

#4
Foto - Sıkıştıkları araçlardan itfaiye tarafından kurtarılan sürücüler Şirin G. ile Naci K. ise hastaneye kaldırıldı. Şirin G'nin durumunun iyi olduğu, Naci K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sıkıştıkları araçlardan itfaiye tarafından kurtarılan sürücüler Şirin G. ile Naci K. ise hastaneye kaldırıldı. Şirin G'nin durumunun iyi olduğu, Naci K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

#5
Foto - Kaza nedeniyle Saruhanlı'dan Akhisar yönüne trafik akışı durdu. Ekipler, yaklaşık 2,5 saat kapalı kalan yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açtı.

Kaza nedeniyle Saruhanlı'dan Akhisar yönüne trafik akışı durdu. Ekipler, yaklaşık 2,5 saat kapalı kalan yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açtı.

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