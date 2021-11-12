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Yaşam
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Malatya'da TIR otomobili biçti

2021-11-12 05:26:49
Malatya'da TIR otomobili biçti

Malatya'da TIR'ın çarptığı otomobil hurdaya dönerken, feci kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kaza, Malatya- Kayseri karayolu havaalanı kavşağında meydana geldi.

Kaza, Malatya- Kayseri karayolu havaalanı kavşağında meydana geldi.

#2
Foto - Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen M.B. yönetimindeki 33 NVF 74 plakalı scania marka tır havaalanı istikametinden gelen S.G. yönetimindeki 23 ABJ 989 plakalı renault marka otomobile kavşak içerisinde çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen M.B. yönetimindeki 33 NVF 74 plakalı scania marka tır havaalanı istikametinden gelen S.G. yönetimindeki 23 ABJ 989 plakalı renault marka otomobile kavşak içerisinde çarptı.

#3
Foto - Çarpmanın şiddeti ile araç hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü S.G. ile iki oğlu M.G ve Ş.G. yaralandı.

Çarpmanın şiddeti ile araç hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü S.G. ile iki oğlu M.G ve Ş.G. yaralandı.

#4
Foto - İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#5
Foto - Yaralılardan 45 yaşındaki otomobil sürücüsünün sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Yaralılardan 45 yaşındaki otomobil sürücüsünün sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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