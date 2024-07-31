2024-07-31 09:03:16 Malatya'da korkutan yangınlar
- Malatya'nın Yeşilyurt ile Pütürge ilçelerinde çıkan anız yangınları itfaiye tarafından söndürüldü.
- Malatya'nın Yeşilyurt ile Pütürge ilçelerinde çıkan anız yangınları itfaiye tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Pütürge ilçesine bağlı Aktarlı ile Yeşilyurt ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde akşam saatlerinde anız yangını çıktı.
İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin saatler süren müdahaleleri sonrasında yangılar büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.
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