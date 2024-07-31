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Aktüel
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Malatya'da korkutan yangınlar

2024-07-31 09:03:16
Malatya'da korkutan yangınlar

- Malatya'nın Yeşilyurt ile Pütürge ilçelerinde çıkan anız yangınları itfaiye tarafından söndürüldü.

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Foto - Malatya'da korkutan yangınlar

Edinilen bilgilere göre, Pütürge ilçesine bağlı Aktarlı ile Yeşilyurt ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde akşam saatlerinde anız yangını çıktı.

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Foto - Malatya'da korkutan yangınlar

İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin saatler süren müdahaleleri sonrasında yangılar büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

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