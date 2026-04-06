  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Böbrek sağlığında tuzun rolü ne? Net olarak uzman isimler o ilimizde açıkladılar... TMO’dan algı operasyonuna geçit yok: ‘Yunan pirinci’ yalanı deşifre oldu: 4 yıllık bayat haber yeniden piyasaya sürüldü Egzotik lezzetin faydaları... Ananas tüketirken dikkat: Göründüğü kadar masum olmayabilir mi? Apar topar duyurdu: Dominik Livakovic'e 2 teklif 1 talip! Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi Teleferik faciasında kusur listesi kabardı! Bilirkişi heyeti, sorumluları tek tek saydı Olay gelişme: İmzalar atıldı atılmasına ama... En-Nesyri'nin kalemi kırıldı Makineye bir adet limon atarsanız ne olur? Limonun içindeki sitrik asit... Antik mezardan Simpsonlar çıktı! Görenler gözlerine inanamadı! Sağlık sigortası sektörü mercek altında! Rekabet Kurulu 19 teşebbüse soruşturma açtı
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Makineye bir adet limon atarsanız ne olur? Limonun içindeki sitrik asit...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Makineye bir adet limon atarsanız ne olur? Limonun içindeki sitrik asit...

Limonun şifasını her daim gözetmeden kullanmalıyız gerçeğini unutmamalıyız.

#1
Çamaşır makinenizin içine sadece bir adet limon atmanın, kimyasal temizleyicilere taş çıkartan bir hijyen devrimi oluşturacağını biliyor muydunuz? Modern temizlik ürünlerinin vaat ettiği o parlaklık ve ferahlık, aslında mutfağınızdaki sarı bir üründe saklı. Çamaşır makinesine limonlu etkinin detayları haberimizde…

#2
Pahalı kireç çözücüler ve ağır kimyasallar içeren beyazlatıcılar rafa kalkıyor; mutfaktaki o sarı mucize banyolara transfer oluyor. Çamaşır makinenizin ömrünü uzatmak ve çamaşırlarınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturmak için ihtiyacınız olan tek şey bir adet limon. Peki, sosyal medyada izlenme rekorları kıran ve ev hanımlarının yeni favorisi haline gelen bu yöntem nasıl bu kadar etkili oluyor?

#3
Limonun içindeki sitrik asidin temizlik gücüyle tanışmaya hazır olun. İşte çamaşırlarınızı yumuşatan, makineyi tertemiz yapan ve rutubet kokusunu saniyeler içinde yok eden o basit ama dâhiyane yöntem! İşte çamaşır yıkama alışkanlıklarınızı tamamen değiştirecek, makinenizin ömrünü uzatan o mucizevi yöntem...

#4
MAKİNEYE NEDEN LİMON ATMALISINIZ? Limonun içeriğindeki yüksek sitrik asit, çamaşırlarınız ve makineniz için doğal bir kireç çözücü, beyazlatıcı ve dezenfektan görevi görür. İşte o tek limonun yarattığı etkiler:

#5
1. Kar Beyazı Çamaşırlar Zamanla grileşen beyaz çamaşırları eski parlaklığına kavuşturmak için çamaşır suyu kullanmanıza gerek yok. Limon suyu, kumaş liflerine zarar vermeden lekeleri çözer ve doğal bir beyazlık sağlar.

#6
2. Kireç ve Tortu Düşmanı Sert suların makine rezistansında oluşturduğu kireç, makinenizin performansını düşürür. Limonun asidik yapısı, gizli kalmış kireç tortularını parçalayarak makinenizin içini temizler ve enerji tasarrufu sağlar.

#7
3. Kötü Kokulara Elveda Makinenin içinde biriken deterjan artıkları ve nem, zamanla rutubet kokusuna neden olur. Limon, bu bakterileri yok ederek hem makinenizin hem de çamaşırlarınızın ferah, narenciye bahçesi gibi kokmasını sağlar.

#8
Limonu makineye atarken dikkat etmeniz gereken iki popüler yöntem vardır: Doğrudan Yöntem: Bir adet limonu ikiye bölün. Çekirdeklerini çıkarın (filtreyi tıkamaması için). Yarım limonu bir bez torbanın içine veya eski bir çorabın içine koyup ağzını bağlayın. Ardından çamaşırlarla birlikte kazanın içine atın.

#9
Sıvı Yöntem: Eğer limonun posasıyla uğraşmak istemiyorsanız, bir adet limonun suyunu sıkın ve bir miktar suyla karıştırarak yumuşatıcı gözüne ekleyin. Küçük Bir Not Renkli çamaşırlarda limonun ağartıcı etkisinden korunmak için doğrudan temas ettirmemeye veya sadece beyazlar grubunda kullanmaya özen gösterin.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa rüyası kabusa mı dönüyor! Gurbetçi gencin itirafları kıta Avrupası'nı yerle bir etti!
Sosyal Medya

Avrupa rüyası kabusa mı dönüyor! Gurbetçi gencin itirafları kıta Avrupası'nı yerle bir etti!

Almanya'nın en prestijli üniversitelerinde yüksek lisans yapan ve dev şirketlerin mutfağında pişen Türk gencinin sosyal medya paylaşımları, ..
796 Taliban üyesi öldürüldü!
Dünya

796 Taliban üyesi öldürüldü!

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan gerilim giderek şiddetlendi. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan’a düzenlenen s..
Tamar Tanrıyar’dan Bomba Detaylar: "Elimde Hepsinin Görüntüsü Var!"
Gündem

Tamar Tanrıyar’dan Bomba Detaylar: "Elimde Hepsinin Görüntüsü Var!"

CHP’li belediyelerde sular durulmuyor. "Değişim" iddialarıyla koltuğa oturan CHP yönetiminin maskesi, Dubai’den gelen şok görüntüler ve gaze..
Suriye'de halk sokaklara indi
Gündem

Suriye'de halk sokaklara indi

İsrail'in Ortadoğu'yu karıştıran saldırıları sonrası Suriye'de halk sokaklara indi. Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gösterileri düzenlend..
Komşuda tansiyon yüksek! Çok sayıda İHA saldırısı düzenlendi
Dünya

Komşuda tansiyon yüksek! Çok sayıda İHA saldırısı düzenlendi

Irak’ın Erbil kentinde kısa süre içinde art arda düzenlenen saldırılarda 7 kamikaze insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından d..
Ahmet Çakar'dan Kadıköy'de yer yerinden oynatacak sözler! 'Bu penaltı ahlaksızca bir icattır!'
Spor

Ahmet Çakar'dan Kadıköy'de yer yerinden oynatacak sözler! 'Bu penaltı ahlaksızca bir icattır!'

Eski hakem ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbinin uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı so..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23