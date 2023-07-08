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Türkiye
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Makas canavarının ehliyeti 1 yıllık bile değilmiş!

2023-07-08 07:10:07
Makas canavarının ehliyeti 1 yıllık bile değilmiş!

İzmir'de makas atarak ilerleyen aracın 19 yaşındaki sürücüsü Yusuf İslam Koçak, 5 kişinin ölümüne, 23 kişinin de yaralanmasına neden oldu. 1 Temmuz 2004 doğumlu makas canavarı Koçak’ın 18 yaşını doldurduktan hemen sonra ehliyetini aldığı, tecrübesiz sürücünün kaza sırasında ehliyetinin 1 yıllık bile olmadığı ortaya çıktı.

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Foto - Makas canavarının ehliyeti 1 yıllık bile değilmiş!

Kaza, 30 Haziran Cuma Kurban Bayramı'nın 3. günü akşam saat 19.30 sıralarında Menderes ilçesi Kısık Mahallesi İzmir- Aydın karayolunda meydana geldi. İzmir'den Torbalı istikametine giden 19 yaşındaki Yusuf İslam Koçak, trafikte makas atarak ilerlerken aracının kontrolünü kaybederek sol şeritte ilerleyen Özcan Özer (57) idaresindeki 34 DEB 698 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak refüjü aşan Özcan Özer idaresindeki otomobil, karşı yola geçti ve Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki 09 BU 404 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar adeta hurda yığınına dönüştü. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçların içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede otomobil içerisinde bulunan Özcan Özer'in eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Acar'ın (69) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Özcan Özer ve oğlu Ali Alperen Özer ile minibüste bulunan Mustafa Karaca ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 23 kişiden 14'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 9 yaralının tedavisi ise sürüyor.

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Foto - Makas canavarının ehliyeti 1 yıllık bile değilmiş!

KAZA ANINI KAYDETTİ Kaza anı, bir otomobilin araç kamerası tarafından da anbean kaydedildi. Görüntüde hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada otomobile çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp, gözaltına alındı. Koçak, sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçak tutuklandı. Yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlenen Yusuf Koçak'a trafik kanunu uyarınca makas atmaktan 4 bin 44 lira ceza kesildi. DENİZDEN DÖNERKEN ÖDÜNÇ ARABAYLA KAZA YAŞANMIŞ Hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası Özcan Özer'in kurban kesiminden sonra bir arkadaşından ödünç aldığı araçla eşini, kız kardeşini ve oğlunu alarak Gümüldür'e denize gittiği, kazanın ise Buca'ya evlerine dönüş sırasında yaşandığı öğrenildi. Özcan Özer'in kazadan sonra bilincinin ilk başta açık olduğu ve çevresindeki insanlara kazanın şokuyla 'ben neye çarptım?' diye sorduğu, son sözlerinin bu olduğu ortaya çıktı.

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Foto - Makas canavarının ehliyeti 1 yıllık bile değilmiş!

MAKAS CANAVARI TAM KUSURLU ÇIKTI Kaza tespit tutanağına göre otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar'ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun trafikte makas atan hafif ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi. DOĞUM GÜNÜNDE CEZAEVİNE GİRDİ Tutuklanan Yusuf İslam Koçak'ın 18 yaşını doldurduktan sonra ehliyetin aldığı öğrenilirken, sürücünün 1 Temmuz 2004 doğumlu olduğu, tecrübesiz sürücünün ehliyetinin 1 yıllık bile olmadığı ortaya çıktı. Yusuf İslam Koçak'ın babası Alibey Koçak'a ait aracı alarak 3 arkadaşıyla birlikte Torbalı ilçesine mangal yakmaya gittiği, Karabağlar'daki evine dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlenen Koçak'ın kazadan sonra yakınlarına "Sol şeritteki bir aracı sollamak istedim. Yol vermeyince sağ şeride geçtim. Aracın sağından geçerken direksiyon hakimiyetimi kaybettim" dediği öğrenildi. Anne Latife Koçak (57) ve baba Alibey Koçak (53) ile ağabeyleri Alemdar Koçak (25) ve İbrahim Koçak (29) kazadan sonra büyük bir şok yaşadı. Öte yandan Yusuf İslam Koçak'ın silahla çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıkarken, yakınları silahın oyuncak olduğunu iddia etti.

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