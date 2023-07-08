Makas canavarının ehliyeti 1 yıllık bile değilmiş!

Kaza, 30 Haziran Cuma Kurban Bayramı'nın 3. günü akşam saat 19.30 sıralarında Menderes ilçesi Kısık Mahallesi İzmir- Aydın karayolunda meydana geldi. İzmir'den Torbalı istikametine giden 19 yaşındaki Yusuf İslam Koçak, trafikte makas atarak ilerlerken aracının kontrolünü kaybederek sol şeritte ilerleyen Özcan Özer (57) idaresindeki 34 DEB 698 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak refüjü aşan Özcan Özer idaresindeki otomobil, karşı yola geçti ve Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki 09 BU 404 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar adeta hurda yığınına dönüştü. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçların içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede otomobil içerisinde bulunan Özcan Özer'in eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Acar'ın (69) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Özcan Özer ve oğlu Ali Alperen Özer ile minibüste bulunan Mustafa Karaca ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 23 kişiden 14'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 9 yaralının tedavisi ise sürüyor.