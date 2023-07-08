Makas canavarının ehliyeti 1 yıllık bile değilmiş!

KAZA ANINI KAYDETTİ Kaza anı, bir otomobilin araç kamerası tarafından da anbean kaydedildi. Görüntüde hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada otomobile çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp, gözaltına alındı. Koçak, sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçak tutuklandı. Yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlenen Yusuf Koçak'a trafik kanunu uyarınca makas atmaktan 4 bin 44 lira ceza kesildi. DENİZDEN DÖNERKEN ÖDÜNÇ ARABAYLA KAZA YAŞANMIŞ Hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası Özcan Özer'in kurban kesiminden sonra bir arkadaşından ödünç aldığı araçla eşini, kız kardeşini ve oğlunu alarak Gümüldür'e denize gittiği, kazanın ise Buca'ya evlerine dönüş sırasında yaşandığı öğrenildi. Özcan Özer'in kazadan sonra bilincinin ilk başta açık olduğu ve çevresindeki insanlara kazanın şokuyla 'ben neye çarptım?' diye sorduğu, son sözlerinin bu olduğu ortaya çıktı.