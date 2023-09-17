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Sağlık
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Makarnayı asla dışarıda bırakmayın! Öyle bir hastalığa davetiye çıkarıyor ki...

2023-09-17 14:22:06
Makarnayı asla dışarıda bırakmayın! Öyle bir hastalığa davetiye çıkarıyor ki...

Makarnayı asla dışarıda bırakmayın aksi takdirde canınızdan olabilirsiniz! Makarnayı yıllardır yanlış yöntemlerle saklıyormuşuz. Bu şekilde saklamak ölüme bile neden olabiliyor. Öte yandan öyle bir hastalığa davet çıkarıyor ki inanamayacaksınız. İşte detaylar… Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan makarna, çok çeşitli olmasıyla da sık sık tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. Ama bayıla bayıla yediğimiz makarna bizi canımızdan edebilir! Eğer makarnayı bu şekilde saklıyorsanız durum vahim demektir. Öyle hastalıklara yol açıyor ki duyduğunuzda bir daha o hataya düşmeyeceksiniz. İşte konuya ilişkin detaylar…

#1
Foto - Makarnayı asla dışarıda bırakmayın! Öyle bir hastalığa davetiye çıkarıyor ki...

Belçika’nın Brüksel şehrinde yaşayan AJ isimli bir öğrenci, arkadaşları ile beraber spora gitmeden önce birkaç gün önce hazırladığı kıymalı sos ile yapılan bolonez makarnayı mikrodalgada ısıtarak yedi. Lakin makarna birkaç gündür oda sıcaklığında duruyordu. Spordan döndükten sonra mide ve baş ağrısı çekmeye başladı. Bunun üzerine bir de kusma ve ishal gibi şikayetler de eklendi. Lakin AJ, şikayetlerinden dolayı doktora gitmek yerine yatağına girdi ve uyudu. Bir süre sonra kendiliğinden geçeceğini düşündü. Ertesi gün AJ’nin arkadaşları okula gelmediği için endişelendi ve ailesine haber verdi. Aile AJ’nin evine gitti ama ne yazık ki onun cansız bedenine ulaştı. AJ’nin bedenine yapılan otopsi sonrasında ölüm nedeni Bacillus cereus bakterisi kaynaklı karaciğer nekrozu ve akut pankreatit olduğu belirlendi.

#2
Foto - Makarnayı asla dışarıda bırakmayın! Öyle bir hastalığa davetiye çıkarıyor ki...

Yaşanan bu olay gıda saklama konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çünkü AJ, makarnayı dolapta tutmadan ısıtıp yediği için hayatını kaybetti. Sabah 4 sularında hayatını kaybeden AJ, yemeği yedikten yaklaşık 10 saat sonra vücudunda oluşan bakterilere yenik düştü. AJ'nin ölümü sonrası alınan dışkı örneklerinde 'Bacillus cereus'un varlığı tespit edildi. Makarnanın yanı sıra pilavlarda da yaşanan bu durum “kızarmış pirinç sendromu” olarak bilinir. Uzman isimler hızlıca bozulan gıdaların hazırlandıktan sonra iki saat içine soğutulmasını ve uygun koşullarda saklanmasını önermektedir.

#3
Foto - Makarnayı asla dışarıda bırakmayın! Öyle bir hastalığa davetiye çıkarıyor ki...

Bunların yanı sıra taze kümes hayvanları, balık ve kıyma, pişirildikten sonra hemen tüketilmeli veya dondurulmalıdır. Sığır eti, dana eti, kuzu eti ise 3 ila beş gün içinde tüketilmelidir. Bu konuya ilişkin Youtube’da bir video yayınlayan Dr. Bernard, AJ’nin yaşadığı olayın nadir görüldüğünü ifade ederek, "Pek çok insan pişirdikleri makarna ya da diğer erişte türlerini ertesi gün yer ve bu bir sorun oluşturmaz. Ancak birkaç saatten fazla dışarıda kalan (oda sıcaklığında bırakılan) yiyeceklere dikkat edin. Eğer yiyecek tuhaf kokuyorsa, üzülmektense tedbirli olmak her zaman daha iyidir" dedi.

#4
Foto - Makarnayı asla dışarıda bırakmayın! Öyle bir hastalığa davetiye çıkarıyor ki...

Sosyal medya kullanıcıları AJ’nin de yakalandığı kızarmış pilav sendromuna ilişkin öğrendiklerini duyunca resmen şaşkına döndüler. Bir Reddit kullanıcısı, “"Bitiremediğim pizzaları bir kenarda bıraktıktan sonra bir kaç gün yerim. Böyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum” derken, bir başkası ise şunları paylaştı: "Kalan yemeklerinizin sizi hasta etmesini önlemek için tükettiğiniz nişastalı gıdaların uzun süre oda sıcaklığında tutulmamasına dikkat edin. Nişastalı yiyecekleri olabildiğince çabuk, ideal olarak bir saat içinde soğutun ve yemeye hazır olana kadar buzdolabında saklayın."

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