2023-09-17 14:22:06 Makarnayı asla dışarıda bırakmayın! Öyle bir hastalığa davetiye çıkarıyor ki...
Makarnayı asla dışarıda bırakmayın aksi takdirde canınızdan olabilirsiniz! Makarnayı yıllardır yanlış yöntemlerle saklıyormuşuz. Bu şekilde saklamak ölüme bile neden olabiliyor. Öte yandan öyle bir hastalığa davet çıkarıyor ki inanamayacaksınız. İşte detaylar… Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan makarna, çok çeşitli olmasıyla da sık sık tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. Ama bayıla bayıla yediğimiz makarna bizi canımızdan edebilir! Eğer makarnayı bu şekilde saklıyorsanız durum vahim demektir. Öyle hastalıklara yol açıyor ki duyduğunuzda bir daha o hataya düşmeyeceksiniz. İşte konuya ilişkin detaylar…