Makarnayı asla dışarıda bırakmayın! Öyle bir hastalığa davetiye çıkarıyor ki...

Belçika’nın Brüksel şehrinde yaşayan AJ isimli bir öğrenci, arkadaşları ile beraber spora gitmeden önce birkaç gün önce hazırladığı kıymalı sos ile yapılan bolonez makarnayı mikrodalgada ısıtarak yedi. Lakin makarna birkaç gündür oda sıcaklığında duruyordu. Spordan döndükten sonra mide ve baş ağrısı çekmeye başladı. Bunun üzerine bir de kusma ve ishal gibi şikayetler de eklendi. Lakin AJ, şikayetlerinden dolayı doktora gitmek yerine yatağına girdi ve uyudu. Bir süre sonra kendiliğinden geçeceğini düşündü. Ertesi gün AJ’nin arkadaşları okula gelmediği için endişelendi ve ailesine haber verdi. Aile AJ’nin evine gitti ama ne yazık ki onun cansız bedenine ulaştı. AJ’nin bedenine yapılan otopsi sonrasında ölüm nedeni Bacillus cereus bakterisi kaynaklı karaciğer nekrozu ve akut pankreatit olduğu belirlendi.