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Yaşam
8
Mahalle mahalle dolaşıyor! 'Alo salça' hattı açıldı

2023-07-25 13:52:38
Mahalle mahalle dolaşıyor! 'Alo salça' hattı açıldı

Aydın'da yaşayan bir vatandaş 'Alo Salça' hattı kurarak salça yapım işini fırsata çevirdi.

#1
Foto - Mahalle mahalle dolaşıyor! 'Alo salça' hattı açıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir girişimci, 'Alo Salçacı' hattı kurarak kadınların her yaz büyük uğraş verdiği salça yapım işini fırsata çevirdi. Salçalık domates sıkım işi İnan ailesinin gelir kapısı oldu.

#2
Foto - Mahalle mahalle dolaşıyor! 'Alo salça' hattı açıldı

Geleneksel kış hazırlıklarının en önemli, en yorucu işleri arasında yer alan salça yapımı, sadece köylerde değil apartman yaşantısının yoğun olduğu şehir merkezlerinde de devam ediyor. Özellikle kadınların günlerce uğraşıp hazırladığı domates salçası yapım işi Nazilli'de Serdar İnan'ın pratik zekası ile uğraş olmaktan çıktı. Sezon boyunca randevu sistemi ile mahalle mahalle, sokak sokak dolaşan Serdar-Yeliz İnan çifti hem kendilerine iş kurup ekmek kapısı oluşturdu hem de ilçedeki vatandaşların işlerini hafifletti. Küçük kamyonetine yüklediği benzinle çalışan sıkma makinesini evlere kadar götürerek sıkma hizmeti veren İnan, salça yapım sezonunda tüm aile bireylerinin yoğun çalışmayla ancak 10 günde yapılabildiği domates ezme ve sıkma çilesine son vererek yarım saatte tüm işi bitiriyor.

#3
Foto - Mahalle mahalle dolaşıyor! 'Alo salça' hattı açıldı

Çocukluğundan beri salça yaptığını ifade eden 70 yaşındaki Ayten Gandak, "Çocukluğumdan beri bu işleri yapıyorum. Salçamı yaparken domatesleri hep kendim doğruyordum. Televizyondan izleyince bu sene ise bu işi makineyle yapmaya karar verdik. Yaptırdım ve çok memnun kaldım. Tertemiz şekilde çatıdaki kaplarıma döktüm.

#4
Foto - Mahalle mahalle dolaşıyor! 'Alo salça' hattı açıldı

İnşallah, Allah yedirmeyi nasip etsin. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir şey. Kolaylık. Önceden yıkıyorduk, temizliyorduk, ondan sonra doğruyorduk. Ertesi gün de tuzluyorduk. 4-5 gün de onu bekletiyorduk. Sıkıyorduk ama bu zaman alıyordu. Nereden baksan bir haftamızı alıyordu. Şimdi yarım saat sürmedi. Allah razı olsun bulanlardan, yapanlardan, ellerine koluna sağlık. Çok memnun kaldım" diyerek teknolojinin nimetlerinden faydalandıklarını söyledi.

#5
Foto - Mahalle mahalle dolaşıyor! 'Alo salça' hattı açıldı

12 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Serdar İnan, “Bu sene sezonda yine başladık. Sıkıma devam ediyoruz. Vatandaşlarımız 'alo' dedikçe biz koşturuyoruz. O mahalle, bu mahalle hiç durmadan çalışıyoruz. Artık elektrikli iş kalmadı. Benzinli motora çevirdik. Daha seri bir şekilde daha pratik bir şekilde sıkma işlemlerimizi yapıyoruz” dedi.

#6
Foto - Mahalle mahalle dolaşıyor! 'Alo salça' hattı açıldı

Serdar İnan'ın eşi Yeliz İnan da, "Eşimle beraber 12 yıldan beri salçalık domates sıkımı yapıyoruz. Müşterilerimiz 'alo' diyor, biz gücümüz yettiğince gün içerisinde işlere yetişmeye çalışıyoruz. Kadınlarımıza yardımcı oluyoruz" dedi.

#7
Foto - Mahalle mahalle dolaşıyor! 'Alo salça' hattı açıldı

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