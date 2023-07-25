Mahalle mahalle dolaşıyor! 'Alo salça' hattı açıldı

Geleneksel kış hazırlıklarının en önemli, en yorucu işleri arasında yer alan salça yapımı, sadece köylerde değil apartman yaşantısının yoğun olduğu şehir merkezlerinde de devam ediyor. Özellikle kadınların günlerce uğraşıp hazırladığı domates salçası yapım işi Nazilli'de Serdar İnan'ın pratik zekası ile uğraş olmaktan çıktı. Sezon boyunca randevu sistemi ile mahalle mahalle, sokak sokak dolaşan Serdar-Yeliz İnan çifti hem kendilerine iş kurup ekmek kapısı oluşturdu hem de ilçedeki vatandaşların işlerini hafifletti. Küçük kamyonetine yüklediği benzinle çalışan sıkma makinesini evlere kadar götürerek sıkma hizmeti veren İnan, salça yapım sezonunda tüm aile bireylerinin yoğun çalışmayla ancak 10 günde yapılabildiği domates ezme ve sıkma çilesine son vererek yarım saatte tüm işi bitiriyor.