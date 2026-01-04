  • İSTANBUL
Maduro’nun yakalanması sırasındaki detay, satışları alt üst etti! Tek kare bile yetti
Maduro'nun yakalanması sırasındaki detay, satışları alt üst etti! Tek kare bile yetti

ABD'nin operasyonuyla ülkesinden kaçırılan Nicolas Maduro'nun New York'a götürüldüğü sırada giydiği 260 dolarlık eşofman takımının stokları ABD'de tükendi.

ABD'nin düzenlediği operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores kaçırılırken ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı fotoğraf kısa sürede dünya gündemine oturdu. Fotoğrafta Maduro'nun üzerinde görülen eşofman takımının satışları ise kısa sürede rekor seviyeye ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yerel saatle 02.00 sıralarında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıklamış, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını söylemişti. Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve "esir alındığı" belirtilen Maduro'ya ait ilk görüntü, kısa sürede milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşılırken, fotoğraftaki ayrıntı dikkat çekti. Maduro'nun üzerinde yer alan, dünyaca ünlü bir markaya ait eşofman takımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

CNN'in aktardığına göre, Maduro ve eşi Flores'in operasyon sırasında yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldığı iddia edildi. Haberde, Trump'ın paylaştığı ilk karede Maduro'nun giydiği eşofman takımının öne çıktığı ve markanın kısa sürede gündem olduğu belirtildi.

Fotoğrafın viral olmasının ardından ürünün ABD'deki satışlarında büyük artış yaşandı. Toplam 260 dolar (yaklaşık 11 bin 190 TL) fiyatla satılan eşofman takımının, ülkede en çok satılan ürünler listesinde ilk sıraya yükseldiği ifade edildi. Ürüne gelen yoğun talep nedeniyle tüm bedenler tükendi. Satışlardaki hızlı artışın ardından bazı satıcılar yaşanan durumu "çılgınlık" olarak değerlendirdi.

