2022-06-09 12:31:34 Maduro'dan Kuruluş Osman sürprizi
Kuruluş Osman hayranı olan Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'dan büyük bir sürpriz geldi.
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Kuruluş Osman hayranı olan Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'dan büyük bir sürpriz geldi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve dizinin oyuncularıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Maduro, Twitter hesabından yapımcı ve oyuncularla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Maduro, memnuniyetini dile getirerek, "Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ile yaptığım bu harika buluşmadan ve Türk insanının kültürünü tanımış olmaktan minnettarım. Kardeş halklarımızın kültürel entegrasyonunu daha da güçlendirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Maduro'ya ziyareti sırasında börk şapka hediye edildi.
Türk dizilerini çok sevdiği bilinen Maduro, daha önce de Diriliş Ertuğrul dizisine yönelik hayranlığını ifade etmiş ve 10 Temmuz 2018'de Türkiye ziyaretinde Diriliş setini ziyaret etmişti.
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