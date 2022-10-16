Madenden yaralı kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

“Genel durumlarının iyi olması bizi mutlu ediyor” Kemal Berberoğlu'nun tedavi gördüğü özel hastanenin başhekimi Sevban Karakoç ise hastanelerine 2 yaralı maden işçisinin geldiğini vurgulayarak, “Bir işçimizin genel durumu iyiydi. Oksijen tedavisi uyguladık. Gerekli tedaviyi yaptık. O arkadaşımızı taburcu ettik. Kemal Berberoğlu'na da ilk tedavisini uyguladık ancak omzunda yırtığı var. Onun da tedavisi planlandı. Çok şükür genel durumlarının iyi olması bizi mutlu ediyor. Diğer taraftan büyük üzüntümüz var.” diye konuştu. Göğüs hastalıkları uzmanı doktor Emine Uysal Özfidan da hastayı takip ettiklerini ve genel durumunun iyi olduğunu kaydetti.