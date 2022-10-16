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Madenden yaralı kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

2022-10-16 12:06:45
Madenden yaralı kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

Türkiye, Bartın'daki patlamada can veren madencilerine ağlıyor...

#1
Foto - Madenden yaralı kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

41 canın yitirildiği patlama 2022 yılının en korkunç olaylarına arasında yerini alırken, o patlamadan yaralı kurtulanlar da bir nebze olsun sevindiriyor.

#2
Foto - Madenden yaralı kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

O anı anlattı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamadan yaralı kurtulan maden işçilerinden biri de Kemal Berberoğlu…

#3
Foto - Madenden yaralı kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

Evli ve bir çocuk babası 41 yaşındaki Berberoğlu, tedavi gördüğü hastanede, AA muhabirine, 41 arkadaşının can verdiği patlamayı anlattı.

#4
Foto - Madenden yaralı kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

“Beni 20-25 metre yerde sürükledi” Eksi 300 kotunda büyük bir cendere yaşadığını söyleyen Berberoğlu, patlama anında 3 kişi olduklarını belirtti.

#5
Foto - Madenden yaralı kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

Berberoğlu, “Daha sonra kendi imkanımızla maske takıp yukarı çıktım. 3 kilometre yürüyerek temiz alana çıktım. O anda bir patlama oldu. Arkamdan bir basınçla beni 20-25 metre yerde sürükledi. O anda omzumu artık nereye vurduysam, bilmiyorum.” diye konuştu.

#6
Foto - Madenden yaralı kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

“Sadece birbirimize 'Neredesin?' diye bağırdık” Berberoğlu, “Kendi aramızda konuşmadık. Sadece birbirimize 'Neredesin?' diye bağırdık. Yakındık, birbirimizi bulduk, maskemizi taktık, çıktık. Tozdan önümüzü görme imkanı yoktu. Ortam toz bulutu, önümüzü hiç göremedik. Gittiğimiz yeri ayağımızla sürte sürte, elimizden tuta tuta bulduk, 100-200 metre gittikten sonra toz bulutu açılmaya başladı. O anda çok korktuk. İlk aklıma gelen çocuğumdu. 'Gittim ben' dedim, çamur topuna döndüm. Şu an durumum çok iyi.” dedi.

#7
Foto - Madenden yaralı kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

Berberoğlu, patlamada hayatını kaybeden arkadaşlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

#8
Foto - Madenden yaralı kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı

“Genel durumlarının iyi olması bizi mutlu ediyor” Kemal Berberoğlu'nun tedavi gördüğü özel hastanenin başhekimi Sevban Karakoç ise hastanelerine 2 yaralı maden işçisinin geldiğini vurgulayarak, “Bir işçimizin genel durumu iyiydi. Oksijen tedavisi uyguladık. Gerekli tedaviyi yaptık. O arkadaşımızı taburcu ettik. Kemal Berberoğlu'na da ilk tedavisini uyguladık ancak omzunda yırtığı var. Onun da tedavisi planlandı. Çok şükür genel durumlarının iyi olması bizi mutlu ediyor. Diğer taraftan büyük üzüntümüz var.” diye konuştu. Göğüs hastalıkları uzmanı doktor Emine Uysal Özfidan da hastayı takip ettiklerini ve genel durumunun iyi olduğunu kaydetti.

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