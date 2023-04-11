Macron’un konuşması protestocularca kesildi

Macron, resmi ziyareti kapsamında geldiği Hollanda’da temaslarına devam ederken, yaptığı konuşma sırasında protesto edildi. Lahey'deki Amare Tiyatrosu’nda Nexus Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Macron’un sözleri göstericiler tarafından kesildi. Göstericiler, "Fransız demokrasisi nerede? Onu ne zaman kaybettik?" diye bağırarak, “Şiddet ve ikiyüzlülük" yazan bir pankart açtı. Konuşması kesilen Macron, göstericileri bulunduğu balkona dönerek, "Bana biraz zaman verirseniz bu soruyu yanıtlayabilirim" cevabını verdi. Güvenlik görevlileri, göstericilere hızlı şekilde müdahale ederek, salonun dışına çıkardı. Macron, protestocuların dışarı çıkarılmasının ardından "toplumsal tartışma yapmanın çok önemli" olduğunu belirterek, "Fransa'da tartıştığımız konularla ilgili tüm sorularınızı yanıtlayabilirim" ifadeleri ile konuşmasına devam etti. Macron ayrıca, katılmadıkları yasalara karşı "istediklerini" yapanların "demokrasiyi riske attığını" söyledi.