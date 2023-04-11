  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
3
Macron’un konuşması protestocularca kesildi

2023-04-11 19:11:14
Macron’un konuşması protestocularca kesildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda ziyareti kapsamında Nexus Enstitüsü’nde yaptığı konuşma sırasında protesto edildi.

#1
Foto - Macron’un konuşması protestocularca kesildi

Macron, resmi ziyareti kapsamında geldiği Hollanda’da temaslarına devam ederken, yaptığı konuşma sırasında protesto edildi. Lahey'deki Amare Tiyatrosu’nda Nexus Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Macron’un sözleri göstericiler tarafından kesildi. Göstericiler, "Fransız demokrasisi nerede? Onu ne zaman kaybettik?" diye bağırarak, “Şiddet ve ikiyüzlülük" yazan bir pankart açtı. Konuşması kesilen Macron, göstericileri bulunduğu balkona dönerek, "Bana biraz zaman verirseniz bu soruyu yanıtlayabilirim" cevabını verdi. Güvenlik görevlileri, göstericilere hızlı şekilde müdahale ederek, salonun dışına çıkardı. Macron, protestocuların dışarı çıkarılmasının ardından "toplumsal tartışma yapmanın çok önemli" olduğunu belirterek, "Fransa'da tartıştığımız konularla ilgili tüm sorularınızı yanıtlayabilirim" ifadeleri ile konuşmasına devam etti. Macron ayrıca, katılmadıkları yasalara karşı "istediklerini" yapanların "demokrasiyi riske attığını" söyledi.

#2
Foto - Macron’un konuşması protestocularca kesildi

Ülke genelinde protestolara yol açan tartışmalı emeklilik reformunun, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron hükümetine karşı iki gensoru önergesi verilmişti. Verilen ilk gensoru önergesi 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 olan oy çoğunluğunun 9 oyla sağlanamaması nedeniyle reddedilmişti. İkinci gensoru önergesi ise 94 lehte oy alarak başarısız olmuştu. İki gensoru önergesinin de Ulusal Meclis’te başarısız olmasının ardından emeklilik reformu yasalaşmıştı. Reforma göre, Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Adli Tıp Kurumu’na kadrolu personel alınıyor
Ekonomi

Adli Tıp Kurumu’na kadrolu personel alınıyor

Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek..
Aday gösterilmeyen Tatlıses'ten yeni açıklama
Gündem

Aday gösterilmeyen Tatlıses'ten yeni açıklama

AK Parti'den milletvekili adayı olabilmek için tam beş seçimdir adaylık başvurusu yapan İbrahim Tatlıses, yine aradığını bulamadı. Tatlıses,..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Böyle Seslendi: Yahu Az Yavaş, Yetişelim Sana
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Böyle Seslendi: Yahu Az Yavaş, Yetişelim Sana

İstanbul’da bir fırın ustası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Yahu az yavaş yetişelim sana. Senin yüzünden pideleri bile yakıyorduk” ş..
Kübra Par'dan
Medya

Kübra Par'dan "kötü" haber! Böyle duyurdu

Habertürk yazarı Kübra Par, CHP’nin aday listeleriyle ilgili, “Eski AK Partililere oy vermek istemeyen muhalif CHP seçmeni Cumhurbaşkanlığı’..
Hande Fırat,
Medya

Hande Fırat, "Gerçekten tuhaf" deyip duyurdu! Şoke eden gelişme

"ABD ile terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin, olmayan DEAŞ’a karşı ortaklığı gün geçtikçe daha da tuhaf bir hale geliyor" ifadelerini kullanan Hürr..
Saadet Partisi, seçim simülasyonu yaptı! Sonuç bakın ne çıktı
Medya

Saadet Partisi, seçim simülasyonu yaptı! Sonuç bakın ne çıktı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Çok oy alan bir partinin oylarındaki her %1 artış, bölgelerine göre 5 ile 9 milletvekili arasında değiş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23