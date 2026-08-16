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Türkiye sınırlarında devrim! Kapasite tavan yaptı, ticaret uçuşa geçiyor

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Türkiye sınırlarında devrim! Kapasite tavan yaptı, ticaret uçuşa geçiyor

Ticaret Bakanlığı, Suriye'deki yeni dönem ve yeniden inşa sürecine paralel olarak sınır kapılarında başlattığı devasa modernizasyon ve kapasite artırımı hamlesiyle dış ticarette yeni bir çığır açıyor. Mayınlı arazilerin temizlenmesinden sahaların onlarca dönüm büyütülmesine kadar stratejik adımların atıldığı Akçakale, Çobanbey, Karkamış ve Yayladağı gibi kritik kapılarda çalışmalar bütün hızıyla sürdürülüyor. Gerçekleştirilen dev altyapı yatırımları sayesinde sınır geçişleri hızla güvenli ve modern bir yapıya kavuşurken, Türkiye'nin bölgesel ticaret üssü olma konumu da perçinleniyor.

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Foto - Türkiye sınırlarında devrim! Kapasite tavan yaptı, ticaret uçuşa geçiyor

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, ülkenin dış ticaretinde kritik rol oynayan gümrük kapılarının modernize edilmesi, sınır geçişlerinde hız, verimlilik ve hizmet kalitesinin artması açısından önem taşıyor. Bakanlıkça, gümrük kapılarında yürütülen modernizasyon, kapasite artırımı ve altyapı yatırımlarıyla, ticaretin daha kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda nisan ayında modernizasyon çalışmaları tamamlanarak açılan Gürbulak Gümrük Kapısı, 20 peronla hizmet verecek şekilde yeniden düzenlendi.

#2
Foto - Türkiye sınırlarında devrim! Kapasite tavan yaptı, ticaret uçuşa geçiyor

Söz konusu kapıdaki yenileme çalışmaları sonucunda saha büyüklüğü 320 dönüme, araç tarama x-ray sayısı ise 4'e çıkarıldı. Ayrıca, gümrük ve yolcu işlemlerinin daha hızlı, konforlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için toplam 11 muayene platformu ile Tarım ve Orman Bakanlığı kontrollerine tabi eşya için kontrol noktası inşa edildi. Halihazırda 9 gümrük kapısında yapım ve proje çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda, Hatay'daki Yayladağı ve Hakkari'deki Üzümlü gümrük kapılarının modernizasyonu için çalışmalar sürdürülürken, yıl sonuna kadar Derecik Gümrük Kapısı'nın kapasitesinin artırılması için çalışmalara başlanılması planlanıyor. Dereköy, Cilvegözü, Öncüpınar ve Akçakale gümrük kapılarında modernizasyon projelerine ilişkin çalışmalar da sürüyor. Çobanbey ve Karkamış gümrük kapılarında ise proje hazırlıkları devam ediyor.

#3
Foto - Türkiye sınırlarında devrim! Kapasite tavan yaptı, ticaret uçuşa geçiyor

Türkiye'nin enerji ve lojistik merkezi olma konumunu pekiştirecek olan Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla ticaret ve ulaşım trafiğinin artması bekleniyor, bu doğrultuda Iğdır'daki Dilucu Gümrük Kapısı'nın kapasitesinin artırılması için arazi çalışmaları yapılıyor. Gelincik Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla ilgili kapının kurulacağı alanın belirlenmesi için İran ile görüşmeler sürdürülüyor. Suriye'deki rejim değişikliğinin ardından ülkenin yeniden inşası ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar yoğunlaşırken, Türkiye'nin bu ülke sınırındaki gümrük kapılarında modernizasyon ve kapasite artırımı devam ediyor.

#4
Foto - Türkiye sınırlarında devrim! Kapasite tavan yaptı, ticaret uçuşa geçiyor

Bu doğrultuda yılın 7 ayında bölgedeki gümrük kapılarında yapılan çalışmalar kapsamında, Yayladağı Gümrük Kapısı'nda 17 dönüm olan mevcut sahayı 23 dönüme, peron sayısını ise 2'den 4'e çıkaracak inşaat çalışmalarının yüzde 33'ü tamamlandı. Akçakale Gümrük Kapısı'nı genişletmek için Milli Savunma Bakanlığına ait 24 dönümlük mayınlı arazi temizlendi. Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ait yaklaşık 59 dönümlük arazi de Ticaret Bakanlığına tahsis edildi. Yürütülen imar çalışmalarıyla geniş bir sahada, gümrük kapısının büyütülmesi ve modernize edilmesine yönelik kapsamlı bir dönüşüm projesi yürütülüyor.

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Foto - Türkiye sınırlarında devrim! Kapasite tavan yaptı, ticaret uçuşa geçiyor

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda hizmet binası yapımına yönelik imar ve proje çalışmaları da devam ediyor. Çobanbey Gümrük Kapısı'nda ise 21 dönümlük mevcut sahanın, 71 dönüme çıkarılması için çalışmalar yapılıyor. Karkamış Gümrük Kapısı'nda kalıcı hizmet binaları inşa etmek için çalışmalara başlandı. Bu kapsamda mevcut 15 dönümlük saha, genişletilerek 90 dönüme çıkarılacak. İç gümrük olarak hizmet veren Nusaybin Gümrük Kapısı'nda tüm altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanırken, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bir gümrük kapısı açılması halinde burası da faaliyete başlayacak.

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