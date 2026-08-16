Türkiye sınırlarında devrim! Kapasite tavan yaptı, ticaret uçuşa geçiyor

Söz konusu kapıdaki yenileme çalışmaları sonucunda saha büyüklüğü 320 dönüme, araç tarama x-ray sayısı ise 4'e çıkarıldı. Ayrıca, gümrük ve yolcu işlemlerinin daha hızlı, konforlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için toplam 11 muayene platformu ile Tarım ve Orman Bakanlığı kontrollerine tabi eşya için kontrol noktası inşa edildi. Halihazırda 9 gümrük kapısında yapım ve proje çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda, Hatay'daki Yayladağı ve Hakkari'deki Üzümlü gümrük kapılarının modernizasyonu için çalışmalar sürdürülürken, yıl sonuna kadar Derecik Gümrük Kapısı'nın kapasitesinin artırılması için çalışmalara başlanılması planlanıyor. Dereköy, Cilvegözü, Öncüpınar ve Akçakale gümrük kapılarında modernizasyon projelerine ilişkin çalışmalar da sürüyor. Çobanbey ve Karkamış gümrük kapılarında ise proje hazırlıkları devam ediyor.