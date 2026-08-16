Türkiye sınırlarında devrim! Kapasite tavan yaptı, ticaret uçuşa geçiyor
Ticaret Bakanlığı, Suriye'deki yeni dönem ve yeniden inşa sürecine paralel olarak sınır kapılarında başlattığı devasa modernizasyon ve kapasite artırımı hamlesiyle dış ticarette yeni bir çığır açıyor. Mayınlı arazilerin temizlenmesinden sahaların onlarca dönüm büyütülmesine kadar stratejik adımların atıldığı Akçakale, Çobanbey, Karkamış ve Yayladağı gibi kritik kapılarda çalışmalar bütün hızıyla sürdürülüyor. Gerçekleştirilen dev altyapı yatırımları sayesinde sınır geçişleri hızla güvenli ve modern bir yapıya kavuşurken, Türkiye'nin bölgesel ticaret üssü olma konumu da perçinleniyor.