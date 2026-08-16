17 Ağustos’un acısı 27 yıldır dinmedi: Sabriye Çap her yıl o geceyi yeniden yaşıyor

“HER YIL 17 AĞUSTOS’TA SABAHI ZOR EDİYORUM” Sabriye Çap, her yıl 17 Ağustos'ta sabahı zor ettiğini, Kur'an-ı Kerim okuduğunu, o gecenin en önemli gecelerden biri olduğunu kaydetti. Çap, annesini, babasını ve genç yaşta eşini kaybettiğini ama evlat acısının hiçbir şeye benzemediğini belirterek, "Günlerimizi geçirdik, bu zamana kadar geldik. Acıyla kavrularak geliyorsun, her zaman aklında. Arkadaşlarımızla konuştuğumuzda acılarımız tekrarlanıyor. Bu acı geçmez, bitmez. Otururken birden aklıma geliyor. Resimleri duvardan kaldırdım, görünce yeniden yaşıyorsun. Onun akranı yoktu sülalede. O kadar merhametliydi, bana karşı saygılıydı" şeklinde konuştu. Gelinini de çok sevdiğini dile getiren Çap, "Oğlumla gelinimin acısını ölçüyorum, şu kadar aşağıya indiremedim gelinimin acısını. O aklıma gelince daha çok ağlayasım geliyor. Rize'den, gurbetten gelin geldi. Çok iyi insandı. Cenazesine kimse gelemedi. Gelinin annesiyle babası da buradaydı, buradan gittiler, öbür akşam deprem oldu. Gitmeselerdi onlar da o evde olacaktı" dedi.