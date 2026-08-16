17 Ağustos’un acısı 27 yıldır dinmedi: Sabriye Çap her yıl o geceyi yeniden yaşıyor
17 Ağustos’ta oğlu ile gelinini toprağa veren Sabriye Çap’ın acısı 27 yıldır dinmiyor. Marmara Depremi'nde oğlu ve gelinini kaybeden Sabriye Çap, acısını 27 yıldır ilk günkü gibi yaşıyor. Depremden sağ kurtulan 4 çocuk annesi Çap'ın aynı mahallede oturan 5 yıllık evli oğlu 28 yaşındaki Hasan ve 23 yaşındaki gelini Nilüfer Çap enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. “O gece sabahı zor ediyorum, evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor” diyen acılı anne içini döktü.