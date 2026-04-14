Maaşlı çiftlikler geliyor! Bekarlara 2, evlilere 3 asgari ücret verilecek

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öncülüğünde yürütülen model çiftlik projesi kapsamında, gençlere teknoloji destekli çiftlikler kurulacak, maaş verilecek ve belirli bir sürenin ardından bu çiftlikler kendilerine devredilecek. MAKÜ Rektörü Hüseyin Dalgar, projenin Türkiye genelinde tarım ve hayvancılığı yeniden cazip hale getirmeyi hedeflediğini belirterek, “40 bin çiftlik kurarak 40 bin genci üretime kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi. Projeye katılan gençlere, çiftlik kurulduktan sonra bekar olanlara 2 asgari ücret, evli olanlara ise 3 asgari ücret maaş verilecek. Belirli bir sürenin ardından ise kurulan çiftlikler gençlere devredilecek. Dalgar, gençlere “Köyünde arazi göster, çiftliğini kuralım, maaş verelim ve sonunda sana bırakalım” modelinin uygulanacağını ifade etti.