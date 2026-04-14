Maaşlı çiftlikler geliyor! Bekarlara 2, evlilere 3 asgari ücret verilecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öncülüğünde yürütülen model çiftlik projesi kapsamında, gençlere teknoloji destekli çiftlikler kurulacak, maaş verilecek ve belirli bir sürenin ardından bu çiftlikler kendilerine devredilecek. MAKÜ Rektörü Hüseyin Dalgar, projenin Türkiye genelinde tarım ve hayvancılığı yeniden cazip hale getirmeyi hedeflediğini belirterek, “40 bin çiftlik kurarak 40 bin genci üretime kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi. Projeye katılan gençlere, çiftlik kurulduktan sonra bekar olanlara 2 asgari ücret, evli olanlara ise 3 asgari ücret maaş verilecek. Belirli bir sürenin ardından ise kurulan çiftlikler gençlere devredilecek. Dalgar, gençlere “Köyünde arazi göster, çiftliğini kuralım, maaş verelim ve sonunda sana bırakalım” modelinin uygulanacağını ifade etti.

Teknolojiyle verim artışı Projede robotik sistemlerin aktif olarak kullanılacağı belirtilirken, yem itme, sağım, gübre temizleme ve yem karma robotlarının verimi doğrudan artırdığı vurgulandı. Dalgar, teknolojiyi kullanan gençlerin süt verimini önemli ölçüde artırabileceğini belirterek, “25 litre yerine 45 litre üretim mümkün. Sorun fiyat değil, verim” dedi.

Düşük maliyetli üretim hedefi Projede beton yapılar yerine sökülebilir prefabrik sistemler tercih edilecek. Böylece tarım arazilerinin zarar görmemesi sağlanacak.

Ayrıca hayvancılıkta maliyetleri düşürmek için embriyo üretimi çalışmalarına da dikkat çekildi. Yurt dışından 1000–3000 dolar arasında ithal edilen embriyoların, yerli üretimle 100 dolar seviyesine düşürülmesi hedefleniyor. Türkiye’nin yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık soya ithalatına dikkat çeken Dalgar, yem maliyetlerini düşürmeye yönelik alternatif üretim modelleri üzerinde de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

