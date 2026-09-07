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Maalesef milyonları ilgilendiren şok rakam verildi! Türkiye için korkutan senaryo

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Maalesef milyonları ilgilendiren şok rakam verildi! Türkiye için korkutan senaryo

Petrol fiyatları, ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat endişeleriyle yükselişini sürdürüyor. Brent petrol 97 dolar civarında işlem görürken, Goldman Sachs, Orta Doğu'da gemilere yönelik saldırıların artması halinde fiyatın 120 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Petroldeki yükseliş Türkiye'de akaryakıta da yansırken motorin İstanbul'da 89 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 90 liranın üzerine çıktı.

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Foto - Maalesef milyonları ilgilendiren şok rakam verildi! Türkiye için korkutan senaryo

Küresel petrol piyasalarında Orta Doğu kaynaklı arz endişesi yeniden fiyatların ana belirleyicisi haline geldi. ABD ve İran'ın petrol tankerleri ile gemilere yönelik karşılıklı saldırılarının ardından, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın daha uzun süre aksayabileceği endişesi güçlendi.

#2
Foto - Maalesef milyonları ilgilendiren şok rakam verildi! Türkiye için korkutan senaryo

Günün ilk saatlerinde 96,80 dolar civarında bulunan Brent petrol, ilerleyen saatlerde yükselişini hızlandırarak 97-98 dolar bandına çıktı. Bloomberg HT'nin piyasa ekranında Brent petrol 97,81 dolar, WTI ise 93 dolar seviyesine ulaştı. Petroldeki yükseliş yalnızca bugüne özgü değil. Brent geçen hafta yüzde 7,8, WTI ise yaklaşık yüzde 10 değer kazandı.

#3
Foto - Maalesef milyonları ilgilendiren şok rakam verildi! Türkiye için korkutan senaryo

Piyasaların asıl endişesi ise Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği. Kpler verilerine göre son 10 günde boğazdan günlük ortalama yalnızca 10 emtia gemisi geçti. Bu rakam mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviye oldu. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geleneksel olarak bu güzergâhtan taşınması, bölgedeki her yeni askeri gelişmenin petrol fiyatlarında sert hareketlere yol açmasına neden oluyor.

#4
Foto - Maalesef milyonları ilgilendiren şok rakam verildi! Türkiye için korkutan senaryo

ABD Merkez Komutanlığı, Amerikan güçlerinin cumartesi günü üç İran petrol tankerini vurduğunu açıkladı. Tankerlerden birinin İran'ın önemli petrol ihracat merkezlerinden Hark Adası yakınlarında hedef alındığı belirtildi. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ise Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerinin yanı sıra farklı bölgelerde üç ABD gemisini hedef aldığını duyurdu.

#5
Foto - Maalesef milyonları ilgilendiren şok rakam verildi! Türkiye için korkutan senaryo

Petrol piyasalarındaki yükselişin ardından dikkat çeken bir tahmin de Goldman Sachs'tan geldi. Banka, Orta Doğu'da deniz taşımacılığına yönelik saldırıların artması halinde petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Banka, bölgeden petrol ihracatının normalleşmesi durumunda ise fiyatın 80 dolar seviyesine gerileyebileceği alternatif bir senaryoya dikkat çekti.

#6
Foto - Maalesef milyonları ilgilendiren şok rakam verildi! Türkiye için korkutan senaryo

Petrol fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde toplanan OPEC+ ise ekim ayına ilişkin üretim politikasında değişikliğe gitmedi. Üretici ülkelerin bundan sonraki adımlarını belirlemeden önce yeni üretim kotaları üzerinde anlaşması bekleniyor.

#7
Foto - Maalesef milyonları ilgilendiren şok rakam verildi! Türkiye için korkutan senaryo

Petroldeki yükseliş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. 3 Eylül'de LPG'ye 1,10 TL, 4 Eylül'den itibaren motorine 7,76 TL, benzine ise 2,47 TL zam yansıdı. 7 Eylül itibarıyla yeni bir zam veya indirim bulunmazken İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 76,92 TL, motorinin litresi 88,89 TL seviyesinde. Ankara'da motorin 90,02 TL, İzmir'de ise 90,29 TL seviyesine ulaştı.

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