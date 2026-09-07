Maalesef milyonları ilgilendiren şok rakam verildi! Türkiye için korkutan senaryo
Petrol fiyatları, ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat endişeleriyle yükselişini sürdürüyor. Brent petrol 97 dolar civarında işlem görürken, Goldman Sachs, Orta Doğu'da gemilere yönelik saldırıların artması halinde fiyatın 120 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Petroldeki yükseliş Türkiye'de akaryakıta da yansırken motorin İstanbul'da 89 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 90 liranın üzerine çıktı.