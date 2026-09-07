Maalesef milyonları ilgilendiren şok rakam verildi! Türkiye için korkutan senaryo

Piyasaların asıl endişesi ise Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği. Kpler verilerine göre son 10 günde boğazdan günlük ortalama yalnızca 10 emtia gemisi geçti. Bu rakam mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviye oldu. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geleneksel olarak bu güzergâhtan taşınması, bölgedeki her yeni askeri gelişmenin petrol fiyatlarında sert hareketlere yol açmasına neden oluyor.