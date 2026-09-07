'Beşiktaş bizden iyiydi' itirafı daha önce hiç olmamıştı... Aziz Yıldırım'a bile ceketini iliklettirdi!

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yendi... Ancak galibiyetten daha önemli olan, Başkan Aziz Yıldırım'ın her ne kadar yenilgiyi "Halil Umut Meler'e" bağlasa da "Rakip hak etti" demesiydi. Çünkü bir önceki dönemde Aziz Yıldırım'ın kaybettiği bir derbiden sonra rakibin gücünü kabul ettiğine pek rastlanmamıştı... Her ne kadar Beşiktaş, Alanya deplasmanında 1-0 kaybedip ilk 4 haftayı "ağır aksak" atlatsa da derbinin kazanılması "İşler iyi gidiyor" sözünün altını dolduracak cinsten.