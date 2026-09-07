'Beşiktaş bizden iyiydi' itirafı daha önce hiç olmamıştı... Aziz Yıldırım'a bile ceketini iliklettirdi!
Aziz Başkan'ın 'Beşiktaş bizden daha iyiydi' itirafı, Siyah-beyazlılara daha önce hiç söylenmemişti...
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Aziz Başkan'ın 'Beşiktaş bizden daha iyiydi' itirafı, Siyah-beyazlılara daha önce hiç söylenmemişti...
Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yendi... Aziz Yıldırım bile ceketini ilikledi, 'Beşiktaş bizden iyiydi' itirafında bulundu. Peki Beşiktaş sadece derbide değil, ilk 4 haftada neleri doğru yaptı?
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yendi... Ancak galibiyetten daha önemli olan, Başkan Aziz Yıldırım'ın her ne kadar yenilgiyi "Halil Umut Meler'e" bağlasa da "Rakip hak etti" demesiydi. Çünkü bir önceki dönemde Aziz Yıldırım'ın kaybettiği bir derbiden sonra rakibin gücünü kabul ettiğine pek rastlanmamıştı... Her ne kadar Beşiktaş, Alanya deplasmanında 1-0 kaybedip ilk 4 haftayı "ağır aksak" atlatsa da derbinin kazanılması "İşler iyi gidiyor" sözünün altını dolduracak cinsten.
Peki Beşiktaş, istatistiklere bakıp Italiano ile neleri doğru yapıyor değerlendirince karşımıza neler çıkıyor?
İş Bitiricilik: Atılan 9 golün tamamı ceza sahası içinden geldi. Maç başına 2.8 büyük şans üretip bunun yalnızca 1'ini kaçırmak, takımın ceza sahasına girdiğinde skoru alma konusunda son derece klinik ve efektif olduğunu gösteriyor.
Oyun Dominasyonu: X.3 topla oynama oranı ve rakip yarı sahada tutturulan y.3 pas isabeti (maç başına 205 isabetli pas), Beşiktaş'ın seti rakip alana kurduğunu ve hücum devamlılığını sağladığını doğruluyor.
Sıfır Hata ile Savunma Disiplini: Şuta, gole veya penaltıya neden olan bireysel hata sayısının 0 olması, savunma kurgusundaki konsantrasyonun ve karar verme kalitesinin üst düzeyde olduğuna işaret ediyor.
Tempo: Maç başına 51.3 top geri kazanımı ve 9 pas arası, Beşiktaş'ın rakipten dönen topları toplayarak baskıyı sürekli kıldığını ve geçiş hücumlarını başlamadan kestiğini gösteriyor. Alan Genişletme: Maç başına b.6 gibi oldukça yüksek bir isabet oranıyla verilen 24.3 uzun top, rakip ön alan baskısını kırmada ve oyunun yönünü hızlı değiştirmede önemli bir taktik koz olarak çalışıyor.
Sol Etkinliği: Atılan 9 golün 6’sının sol ayakla gelmesi, hücum aksiyonlarının ve bitiriciliğin ağırlıklı olarak sol kanat veya sol ayaklı oyuncuların üzerinden başarıyla şekillendiğini belgeliyor.
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