Maalesef istemediğimiz haber geldi: Lazer silahı yaptılar

“Kendi teknolojimizi kullanarak kendi lazerlerimizi geliştirdik. Diğer lazerlerin çoğu, hedefi yakarak imha eden sürekli dalga sistemleridir; bu da hedef üzerinde 10-15 saniyelik bir süreye ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Bizim sistemimiz ise tıpkı bir silahın hedefe mermiyle delik açması gibi ışıkla çalışıyor. Saniyede beş darbe gönderiyoruz ve bir İHA üzerinde birden fazla delik açarak onu çok daha verimli bir şekilde imha ediyoruz. Üstelik mühimmat sınırlaması da bulunmuyor.” Kaynak: Defenceturk