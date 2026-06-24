Maalesef istemediğimiz haber geldi: Lazer silahı yaptılar
Son dönemde savaş sahalarında etkinliği öne çıkan küçük insansız hava araçlarına karşı DroneLight isimli lazer sistemi geliştirildi. Sistemi geliştiren ülke herkesi rahatsız etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son dönemde savaş sahalarında etkinliği öne çıkan küçük insansız hava araçlarına karşı DroneLight isimli lazer sistemi geliştirildi. Sistemi geliştiren ülke herkesi rahatsız etti.
İsrail merkezli savunma girişimi Esh-Tech, insansız hava araçlarına karşı kullanılmak üzere “DroneLight” adını verdiği lazer tabanlı bir hava savunma sistemi geliştirdi. Geleneksel lazer sistemlerine kıyasla daha yüksek verimlilik ve düşük maliyetli operasyonel performans sunmayı amaçlayan sistemin, hedefleri çok daha kısa sürede etkisiz hale getirme hedefiyle tasarlandığı aktarıldı.
Sistemin avantajlarına dikkat çeken Esh-Tech CEO’su Erex Riahi, yönlendirilmiş enerji silahlarına (YES) olan ihtiyacın arttığını belirterek, “Bu, oyunun kurallarını değiştirecek bir teknoloji. Daha küçük boyutlarda, sadece 4 kW enerji tüketiyor, taktik bir araca entegre edilebiliyor ve mevcut lazer veya mikrodalga sistemlerinden üç ila dört kat daha uygun maliyetli.” ifadelerini kullandı. İsrail’in önde gelen savunma şirketlerinden Rafael Advanced Defense Systems’in LiteBeam lazerinin 10 kW enerji tükettiği biliniyor.
Breaking Defense’e konuşan Riahi, sistemin geçtiğimiz yıl bir platform üzerinde test edildiğini ve bu süreçte 20 adet dronun başarıyla imha edildiğini belirtti. Girişim, sistemin olumsuz hava koşullarının lazer silahları üzerinde yaratabileceği menzil düşüşlerine karşı da yenilikçi bir çözüm barındırdığını iddia ediyor.
Bu bağlamda “atmosfer şartlarını analiz ederek uygun angajman pencerelerini belirleyen yazılım sayesinde” DroneLight’ın yaklaşık 0,01 saniyelik zaman aralıklarında lazer için en uygun “atmosferik pencereleri” tespit edebildiği öne sürülüyor. Bu kabiliyetin, lazerin etkili menzilini P ila 0 oranında artırarak harekat sahasındaki performansını önemli ölçüde yükselttiği vurgulanıyor.
DroneLight’ın çalışma prensibi, önceki nesil sürekli dalga (continuous-wave) lazer sistemlerinin aksine darbeli (pulsed) lazer teknolojisine dayanıyor. Enerjiyi yüksek yoğunlukta ve çok kısa sürede hedefe yönlendiren bu teknoloji, hedef üzerindeki aydınlatma süresini (hedefte kalma süresi) ciddi ölçüde kısaltıyor. Esh-Tech CEO’su Riahi, bu teknolojinin sahadaki farkını şu sözlerle açıklıyor:
“Kendi teknolojimizi kullanarak kendi lazerlerimizi geliştirdik. Diğer lazerlerin çoğu, hedefi yakarak imha eden sürekli dalga sistemleridir; bu da hedef üzerinde 10-15 saniyelik bir süreye ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Bizim sistemimiz ise tıpkı bir silahın hedefe mermiyle delik açması gibi ışıkla çalışıyor. Saniyede beş darbe gönderiyoruz ve bir İHA üzerinde birden fazla delik açarak onu çok daha verimli bir şekilde imha ediyoruz. Üstelik mühimmat sınırlaması da bulunmuyor.” Kaynak: Defenceturk
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