İslam Memiş'ten ezber bozan altın tahmini!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin. Tarih verdi. İşte İslam Memiş'in dikkat çeken altın tahmini...
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin. Tarih verdi. İşte İslam Memiş'in dikkat çeken altın tahmini...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde. Gram altın ve çeyrek altın fiyatında sert düşüşler görünürken gözler uzmanların tavsiyelerine çevrildi. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek?
Değerli metallerde yükseliş beklentileri sürerken, finans analisti İslam Memiş altın ve gümüş piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
KAZANDIRACAK YATIRIM ARACINI AÇIKLADI Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikaları nedeniyle değerli metallerin yatırımcıların radarında kalmaya devam edeceğini belirten Memiş, özellikle gümüşün önümüzdeki dönemde altından daha yüksek getiri potansiyeli taşıyabileceğini ifade etti.
Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, gümüşün ons fiyatında yükseliş beklentisinin sürdüğünü söyledi. Uzman isim, 2026 yılı içerisinde gümüşün ons fiyatında önce 75 dolar seviyelerinin, yıl sonuna doğru ise 96 dolar seviyelerinin hedeflenebileceğini dile getirdi.
Gümüşün son dönemde altına kıyasla daha güçlü bir performans sergilediğini belirten Memiş, yatırımcıların bu piyasayı yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı. Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, gram altında yaşanan kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıları yanıltmaması gerektiğini ifade etti.
GRAM ALTIN 8 BİN TL OLACAK MI? İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ 2026 yılı için gram altında 8 bin TL seviyelerinin hedef olarak korunduğunu belirten analist, küresel ölçekte olağanüstü risklerin devam etmesi halinde daha yüksek rakamların da gündeme gelebileceğini söyledi.
Jeopolitik risklerin artması, merkez bankalarının altın talebini sürdürmesi ve küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi durumunda gram altında beş haneli fiyat seviyelerinin konuşulabileceğine dikkat çeken Memiş, uzun vadeli yatırım perspektifinin önemini vurguladı.
Uzman isim, kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli yatırım planlarının daha sağlıklı sonuçlar verebileceğini belirtti.
Uzmanlara göre merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi, küresel enflasyon baskıları ve jeopolitik gelişmeler değerli metaller üzerindeki etkisini sürdürüyor.
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