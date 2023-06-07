2023-06-07 09:44:47 Lüks rezidansta kedi katliamı: Gözlerini oyup öldürüyor!
İstanbul Şişli'deki lüks bir rezidansta yaşanan kedi katliamı tüyleri diken diken etti. Komşular, mandala sanatçısı Banu Ö'nün kedilerin gözlerini oyduğunu söyledi. Cani kadın tarafından ölüm tehditleri de alan site sakinleri, adliyeye giderek dilekçe verdi. Savcılık korkunç iddialar üzerine harekete geçti… İstanbul Şişli'de bulunan lüks bir rezidansın bahçesindeki kedilere zarar verdiği gerekçesiyle mandala (uzakdoğu kökenli özel bir çizim sanatı) sanatçısı Banu Ö. hakkında aynı sitede oturan komşuları tarafından suç duyurusunda bulunuldu.