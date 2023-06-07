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Lüks rezidansta kedi katliamı: Gözlerini oyup öldürüyor!

2023-06-07 09:44:47
Lüks rezidansta kedi katliamı: Gözlerini oyup öldürüyor!

İstanbul Şişli'deki lüks bir rezidansta yaşanan kedi katliamı tüyleri diken diken etti. Komşular, mandala sanatçısı Banu Ö'nün kedilerin gözlerini oyduğunu söyledi. Cani kadın tarafından ölüm tehditleri de alan site sakinleri, adliyeye giderek dilekçe verdi. Savcılık korkunç iddialar üzerine harekete geçti… İstanbul Şişli'de bulunan lüks bir rezidansın bahçesindeki kedilere zarar verdiği gerekçesiyle mandala (uzakdoğu kökenli özel bir çizim sanatı) sanatçısı Banu Ö. hakkında aynı sitede oturan komşuları tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

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Foto - Lüks rezidansta kedi katliamı: Gözlerini oyup öldürüyor!

İSTANBUL'DA KEDİ VAHŞETİ Mücella M., tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda skandal olay da site sakinleri olarak tüm uyarılara rağmen önlem alamadıklarını ve savcılığın konuyu araştırması talep edildi. 'KEDİLERİN GÖZLERİNİ OYUP ÖLDÜRÜYORLAR' Şikayet dilekçesinde site sakinlerince beslenen kedilere mama ve su vermek için sık sık bahçeye çıkan Mücella M., şüpheli Banu Ö., ve çocuklarının kedilere zarar verdiğini ileri sürdü. "KAFALARINI SOPALARLA EZDİ..." İddiaya göre Banu Ö., ve çocukları kedileri boğarak bazı kedileri kör ettiği, yavru kedilerin kafalarını sopalarla ezdiği ve kedileri döverek öldürdüğü ileri sürüldü. Daha fazla kediye zarar vermemesi adına site yönetimine şikayette bulunan Mücella M., vahşete dayanamadığını belirterek şikayette bulunduğunu belirtti.

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Foto - Lüks rezidansta kedi katliamı: Gözlerini oyup öldürüyor!

SİTE SAKİNLERİNİ TEHDİT ETTİ Siteye ait bahçede 3 Nisan günü kedilere mama ve su verirken şüpheli Banu Ö.'nün "Kedileri öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm, ağzını burnunu kırarım" şeklinde tehditte bulunduğunu belirten Mücella M., önce site güvenliğine sonra da polise haber verdiğini dilekçesinde anlattı. GENÇ KADIN TAŞINMAK ZORUNDA KALMIŞ... Banu Ö.,'nün yine kedilere zarar verdiği gerekçesiyle kendisini uyaran ve şikayet eden site sakini Sinem K.'yı bir çok kez darp ederek korkuttuğunu ileri süren Mücella M., Sinem K.'nin siteden taşınmak orunda kaldığını belirtti.

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Foto - Lüks rezidansta kedi katliamı: Gözlerini oyup öldürüyor!

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI İkamet ettiği sitenin bahçesinde rahatça dolaşamadığını ve arka bahçesine bile korkudan çıkamadığını belirten Mücella Ö., can güvenliğinin bulunmadığını ifade etti. Site sakinlerinin de yaşanan olaylara tanık olduğunu belirten Mücella Ö., komşusunun cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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