Lüks rezidansta kedi katliamı: Gözlerini oyup öldürüyor!

İSTANBUL'DA KEDİ VAHŞETİ Mücella M., tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda skandal olay da site sakinleri olarak tüm uyarılara rağmen önlem alamadıklarını ve savcılığın konuyu araştırması talep edildi. 'KEDİLERİN GÖZLERİNİ OYUP ÖLDÜRÜYORLAR' Şikayet dilekçesinde site sakinlerince beslenen kedilere mama ve su vermek için sık sık bahçeye çıkan Mücella M., şüpheli Banu Ö., ve çocuklarının kedilere zarar verdiğini ileri sürdü. "KAFALARINI SOPALARLA EZDİ..." İddiaya göre Banu Ö., ve çocukları kedileri boğarak bazı kedileri kör ettiği, yavru kedilerin kafalarını sopalarla ezdiği ve kedileri döverek öldürdüğü ileri sürüldü. Daha fazla kediye zarar vermemesi adına site yönetimine şikayette bulunan Mücella M., vahşete dayanamadığını belirterek şikayette bulunduğunu belirtti.