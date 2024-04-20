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Teknoloji-Bilişim
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Lucid, Tesla'ya meydan okudu

2024-04-20 22:27:54
Lucid, Tesla'ya meydan okudu

Lucid Air Sapphire, Tesla Model S Plaid modelinin hız rekorunu kırarak şaşırttı.

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Foto - Lucid, Tesla'ya meydan okudu

Son dönemde sıkça gündeme gelen otomobillerden Lucid Air Sapphire, bu kez de Tesla Model S Plaid modeline karşı verdiği başarılı sınavla gündem oldu. Özel tasarlanmış bir alanda Model S Plaid’in hız rekorunu kırmaya çalışan Air Sapphire, önemli bir başarı yakaladı.

#2
Foto - Lucid, Tesla'ya meydan okudu

Sektör otoritelerini de oldukça şaşırtan durumun, Tesla’nın bu segmentteki yüksek prestijine de olumsuz yansıması bekleniyor. Çeyrek mil mesafede tam 9 saniyenin altına inmeyi başaran Lucid modeli, böylece dünyanın modifiye edilmemiş en hızlı 4 kapılı sedanı unvanını aldı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

#3
Foto - Lucid, Tesla'ya meydan okudu

Lucid Air Sapphire, Tesla Model S Plaid rekorunu kırdı Tam 3 motora sahip olan Air Sapphire, elektrikli sedan segmentinde yer alıyor.

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Foto - Lucid, Tesla'ya meydan okudu

1234 beygir motor gücüyle birlikte gelen araç, 0-97 km/h hıza yalnızca 1.89 saniye içinde ulaşıyor. Modelin maksimum hızı ise 330 km/h olarak belirtildi. Buna karşın Model S Plaid ise 1020’lik bir beygir gücüne sahip.

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Foto - Lucid, Tesla'ya meydan okudu

Çeyrek mil uzunluğunda bir drag yarışında boy gösteren Air Sapphire, 8.930 saniye gibi ulaşılması zor bir derece elde etti. Önceki rekoru elinde bulunduran Model S Plaid’in derecesi ise 9.246 saniyeydi.

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Foto - Lucid, Tesla'ya meydan okudu

Bu başarılı performansıyla otomotiv sektöründe olay yaratan Lucid Air Sapphire, tek şarj ile 687 kilometre mesafe katedebiliyor. Amerika pazarındaki resmi satış fiyatı 249 bin dolar olan aracın, önümüzdeki dönemde başka versiyonlarının da çıkması bekleniyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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