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Dünya
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Londra'da hareketli dakikalar

2022-08-17 16:19:45
Londra'da hareketli dakikalar

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezinde Londra Köprüsü metro istasyonunun yakınında yangın çıktığı bildirildi.

#1
Foto - Londra'da hareketli dakikalar

Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB) tarafından yapılan açıklamada, başkentin merkezindeki London Bridge istasyonunun yakınında büyük bir yangının çıktığı, yaklaşık 70 itfaiyecinin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

#2
Foto - Londra'da hareketli dakikalar

Açıklamada yerel saatle sabah 09.20’de yangın bildirimini alan itfaiyenin, olay yeri yakınındaki London Bridge metro istasyonunu boşaltarak kullanıma kapattığı kaydedildi.

#3
Foto - Londra'da hareketli dakikalar

Yangının çıkış nedenine ve olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

#4
Foto - Londra'da hareketli dakikalar

İşte olay yerinden görüntüler...

#5
Foto - Londra'da hareketli dakikalar

İşte olay yerinden görüntüler...

#6
Foto - Londra'da hareketli dakikalar

İşte olay yerinden görüntüler...

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