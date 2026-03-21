Lockheed Martin'in Türk mühendisinden şok açıklama: Türkiye F-35'leri kaldıramazdı
Amerikan savunma devi Lockheed Martin'in F-35 projesinde görev yapan mühendis Nalan Yazgan'dan Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.
Son dönemde kill switch eleştirileriyle öne çıkan F-35 savaş uçaklarının ABD'nin onayı olmadan hiçbir operasyonda boy gösteremeyeceği konuşuluyor.
Söz konusu tartışmaları daha da alevlendirecek açıklama bir dönem Lockheed Martin'de çalışan mühendis Nalan Yazgan'dan geldi.
Habertürk ekranlarında konuşan Nalan Yazgan, F-35 savaş uçaklarının İran tarafından vurulmasıyla büyük bir efsanenin çöktüğünü ve Amerikan uçağının artık yenilmez olmadığını söyledi.
Yazgan yaptığı açıklamada, ""F-35 hayalet bir uçaktı, büyük bir mit bu söz konusu vurulmayla artık sona erdi. Çin'in F-35'leri görebilen bir teknolojiyi İran'a verdiğine dair raporlar vardı. Bu yaşanan vurulma hadisesi onu doğruluyor. Ben Türkiye'nin F-35 projesinde yer almasına karşıydım.
F-35'i alabilseydik, biz onu uçururduk, radarları alırdık ve onu tanırdık. Radara gelen izdüşümleriyle tanımlatıyorsunuz onu. Sonra hava savunma sistemi bunu o bilgilerle vuruyor. Ancak bize bir saldırı olsaydı, biz onu kaldıramazdık bile (yazılım sebebiyle) . Hatta kaldırmamamız da gerekir, çünkü F-35 belli yarı çaptaki bilgileri eş zamanlı olarak ABD ve İsrail'e aktarıyor. O yüzden kaldırmamamız da en hayırlısı ama maalesef kaldıramazdık. Ona engel olurlardı" dedi.
