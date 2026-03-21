  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Bizi batağa sokmaya çalışıyorlar' diyen Binali Yıldırım Türkiye'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı Lockheed Martin'in Türk mühendisinden şok açıklama: Türkiye F-35'leri kaldıramazdı İşte şimdi Demir Kubbe delik deşik olacak İran'la ilgili şok eden açıklama: İstemiyorum Müjde gibi müjde! Baykar'dan K2 Kamikaze İHA'yı hemen alacak 3 ülkeyi açıkladı Rusya'dan görülmemiş ihanet! Bunu yaptıklarına hiç kimse inanamadı Türkiye'den çok sert Suriye tepkisi: Kınıyoruz Çok konuşulacak S-400 çıkışı: Yerinden size ne ? Çoğu subay bunu bilmiyordur Türkiye'yi 'yaptıklarınızı unutmayacağız' diyerek tehdit eden İranlı komutanla ilgili ses getirecek karar
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Lockheed Martin'in Türk mühendisinden şok açıklama: Türkiye F-35'leri kaldıramazdı
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Lockheed Martin'in Türk mühendisinden şok açıklama: Türkiye F-35'leri kaldıramazdı

Amerikan savunma devi Lockheed Martin'in F-35 projesinde görev yapan mühendis Nalan Yazgan'dan Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Son dönemde kill switch eleştirileriyle öne çıkan F-35 savaş uçaklarının ABD'nin onayı olmadan hiçbir operasyonda boy gösteremeyeceği konuşuluyor.

Söz konusu tartışmaları daha da alevlendirecek açıklama bir dönem Lockheed Martin'de çalışan mühendis Nalan Yazgan'dan geldi.

Habertürk ekranlarında konuşan Nalan Yazgan, F-35 savaş uçaklarının İran tarafından vurulmasıyla büyük bir efsanenin çöktüğünü ve Amerikan uçağının artık yenilmez olmadığını söyledi.

Yazgan yaptığı açıklamada, ""F-35 hayalet bir uçaktı, büyük bir mit bu söz konusu vurulmayla artık sona erdi. Çin'in F-35'leri görebilen bir teknolojiyi İran'a verdiğine dair raporlar vardı. Bu yaşanan vurulma hadisesi onu doğruluyor. Ben Türkiye'nin F-35 projesinde yer almasına karşıydım.

F-35'i alabilseydik, biz onu uçururduk, radarları alırdık ve onu tanırdık. Radara gelen izdüşümleriyle tanımlatıyorsunuz onu. Sonra hava savunma sistemi bunu o bilgilerle vuruyor. Ancak bize bir saldırı olsaydı, biz onu kaldıramazdık bile (yazılım sebebiyle) . Hatta kaldırmamamız da gerekir, çünkü F-35 belli yarı çaptaki bilgileri eş zamanlı olarak ABD ve İsrail'e aktarıyor. O yüzden kaldırmamamız da en hayırlısı ama maalesef kaldıramazdık. Ona engel olurlardı" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23