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Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

2023-12-06 17:15:12
Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

Çalışanların en büyük hayali günün birinde emekli olmaktır. Emeklilik yaşları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. İşte, ülke ülke emeklilik yaşları...

#1
Foto - Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

Dünyanın neresinde olursa olsun, çalışanlar belirli bir yaşa geldiğinde emekli olmanın hayalini kurar. Peki, hangi ülkede kaç yaşında emekli olmak mümkün.

#2
Foto - Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

Türkiye'de emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58 erkeklerde ise 60.

#3
Foto - Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

Amerika: 66 yaş

#4
Foto - Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

Kanada: 65 yaş

#5
Foto - Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

Endonezya’da emeklilik yaşı, kadın ve erkekler 58 olarak belirlenmiştir.

#6
Foto - Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

İspanya: 66.3 yaş

#7
Foto - Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

Avustralya:67 yaş

#8
Foto - Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

İtalya: 67

#9
Foto - Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

Hollanda: 66.8 yaş

#10
Foto - Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

Birleşik Krallık: 66 yaş

#11
Foto - Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

Brezilya: 65 yaş

#12
Foto - Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

İsviçre: 65 yaş

#13
Foto - Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli zammı başta olmak üzere asgari ücret ve memur zammı için bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yeni yılda emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için 2 düzenleme yapılacak. Reel alım gücünü artırmak için birinci önceliği 'Tek haneli enflasyon' olarak belirleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 Ocak ayında emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için yapılacak 2 düzenleme için bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor.

#14
Foto - Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

Bakan Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla vatandaşların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesiyle; koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor. Merkez Bankası Kasım ayında politika faizini yüzde 40 düzeyine çıkararak sıkı para politikasında kararlı olduğunu mesajını piyasalara verdi. 500 baz puanlık artış ile Gaye Erkan'ın göreve gelmesiyle 3150 baz puan faiz artırımı gerçekleşmiş oldu. 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 36 düzeyinde olurken son yapılan faiz artırımı ile TL reel getiri patikasına giriş yaptı. Bununla beraber döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısı minimize olurken, KKM'den TL mevduata geçişler hızlandı.

#15
Foto - Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

BAŞKAN ERDOĞAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN PAROLAYI BELİRLEDİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Vedat Işıkhan'a gerekli teknik çalışmayı tamamlaması yönünde, Bakan Şimşek'e de bütçe sınırlarının emekliler için sonuna kadar zorlanması talimatını verdi. Erdoğan, Ocak zammı için parolayı 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' olarak belirledi.

#16
Foto - Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

OCAK AYI MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 15 Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi ile 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme zammı Ocak ayında yüzde 15 olacak. Memurlar, toplu sözleşmenin yanında enflasyon farkını maaşlarına yansımış bir şekilde görecek. Kaynak: Haber 7

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