Liste bir hayli şaşırtıcı! İşte, ülkelere göre emeklilik yaşları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli zammı başta olmak üzere asgari ücret ve memur zammı için bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yeni yılda emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için 2 düzenleme yapılacak. Reel alım gücünü artırmak için birinci önceliği 'Tek haneli enflasyon' olarak belirleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 Ocak ayında emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için yapılacak 2 düzenleme için bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor.