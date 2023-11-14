Liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

SİNOP Listenin ilk sırasında yerini alan Sinop'un, "mutlu insanlar şehri" olarak anılmasında önemli bir sebep var! w.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili oluyor. 216.460 nüfusu olan Sinop, büyük oranda mutlu insanların yaşadığı bir şehir.