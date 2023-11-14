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Yaşam
12
Liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

2023-11-14 18:58:50
Liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri güncellendi ve Türkiye’nin en mutlu şehirleri değişti.

#1
Foto - Liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

#2
Foto - Liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

SİNOP Listenin ilk sırasında yerini alan Sinop'un, "mutlu insanlar şehri" olarak anılmasında önemli bir sebep var! w.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili oluyor. 216.460 nüfusu olan Sinop, büyük oranda mutlu insanların yaşadığı bir şehir.

#3
Foto - Liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

AFYONKARAHİSAR 736.912 kişilik nüfusuyla listenin ikinci sırasında yerini alan şehir, v.43 oranla mutlu olduğunu bildirdi.

#4
Foto - Liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

BAYBURT Bayburt, 81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri. Nüfusunun az olmasının yanı sıra, yüksek mutluluk oranıyla da dikkat çekiyor. u.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında üçüncü sırada yerini alıyor.

#5
Foto - Liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

KIRIKKALE Listenin 4. sırasında, u.48'lik mutluluk oranıyla Kırıkkale bulunuyor. Şehrin toplam nüfusu ise 271.92.

#6
Foto - Liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

KÜTAHYA Kütahya, 279 bin 367'lik nüfusuyla listenin beşinci sırada. Şehrin mutluluk oranı ise s.76.

#7
Foto - Liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

ÇANKIRI s.5'luk mutluluk oranıyla Çankırı, listenin altıncı sırasında yer alıyor. 216 bin 312'lik bir nüfusa sahip olan şehir, Türkiye'nin de en mutlu şehirlerinden biri.

#8
Foto - Liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

DÜZCE r.77'lik oranla listede 7. sıradan bulunan Düzce, Türkiye'nin en son il olan şehri. İl nüfusu ise; 395.979!

#9
Foto - Liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

UŞAK Listenin sekizinci sırasında yer alan Uşak, 369.433 nüfusu ile dikkat çekiyor. Şehrin mutluluk oranı ise r.34.

#10
Foto - Liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

SİİRT Nüfusu 331.70 olan Siirt, q.65 ile listenin 9. sırasında yer alıyor

#11
Foto - Liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri

ŞIRNAK Listenin onuncu sırasında ise q.36 oranıyla Şırnak bulunuyor. İl nüfusu 537 bin 672 olmasıyla, şehrin önemli bir mutlu olduğu söylenebilir. Kaynak: Sabah

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