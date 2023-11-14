2023-11-14 18:58:50 Liste açıklandı! İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri güncellendi ve Türkiye’nin en mutlu şehirleri değişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri güncellendi ve Türkiye’nin en mutlu şehirleri değişti.
SİNOP Listenin ilk sırasında yerini alan Sinop'un, "mutlu insanlar şehri" olarak anılmasında önemli bir sebep var! w.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili oluyor. 216.460 nüfusu olan Sinop, büyük oranda mutlu insanların yaşadığı bir şehir.
AFYONKARAHİSAR 736.912 kişilik nüfusuyla listenin ikinci sırasında yerini alan şehir, v.43 oranla mutlu olduğunu bildirdi.
BAYBURT Bayburt, 81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri. Nüfusunun az olmasının yanı sıra, yüksek mutluluk oranıyla da dikkat çekiyor. u.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında üçüncü sırada yerini alıyor.
KIRIKKALE Listenin 4. sırasında, u.48'lik mutluluk oranıyla Kırıkkale bulunuyor. Şehrin toplam nüfusu ise 271.92.
KÜTAHYA Kütahya, 279 bin 367'lik nüfusuyla listenin beşinci sırada. Şehrin mutluluk oranı ise s.76.
ÇANKIRI s.5'luk mutluluk oranıyla Çankırı, listenin altıncı sırasında yer alıyor. 216 bin 312'lik bir nüfusa sahip olan şehir, Türkiye'nin de en mutlu şehirlerinden biri.
DÜZCE r.77'lik oranla listede 7. sıradan bulunan Düzce, Türkiye'nin en son il olan şehri. İl nüfusu ise; 395.979!
UŞAK Listenin sekizinci sırasında yer alan Uşak, 369.433 nüfusu ile dikkat çekiyor. Şehrin mutluluk oranı ise r.34.
SİİRT Nüfusu 331.70 olan Siirt, q.65 ile listenin 9. sırasında yer alıyor
ŞIRNAK Listenin onuncu sırasında ise q.36 oranıyla Şırnak bulunuyor. İl nüfusu 537 bin 672 olmasıyla, şehrin önemli bir mutlu olduğu söylenebilir. Kaynak: Sabah
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