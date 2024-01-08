Lisesiler ekmek israfın önüne böyle geçiyor

Edremit ilçesinde 21 Mart 2022 tarihinde hizmete açılan Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, hedeflerine yavaş yavaş ulaşıyor. 91’i standart, 4’ü engelli, 2’si süit ve 2’si kral dairesi olmak üzere 99 oda (200 yatak) kapasiteli olan Uygulama Otelinde; 750 kişilik konferans salonu, bin 500 metrekarelik salon, sınıf, toplantı salonları, kütüphane, kafeterya ve restoran, mescit, günlük 50 bin ekmek kapasiteli ekmek fabrikası bulunuyor. 20 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 60 bin metrekare üzerinde inşa edilen ve Türkiye’nin en büyük uygulama otelleri arasında yer alan Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, konaklamanın yanı sıra kurduğu fabrika ile taşımalı öğrenciler için roll ekmek üretiyor.