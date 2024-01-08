Lisesiler ekmek israfın önüne böyle geçiyor

Yaptıkları hizmetten herkesin memnun olduğunu belirten Tur, “Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Somun ekmek israfa çok daha fazla katkı sunuyor. Fakat roll ekmek daha küçük olduğu için insan alabileceği kadar değil yiyebileceği kadar tüketeceğinden aynı zamanda israftan da biz tasarruf etmiş oluyoruz. Bu da ekmeğin en iyi yanlarından biri. Ben bu hizmetlerden dolayı Milli Eğitim Bakanlığımıza, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, valiliğimize ve il milli eğitim müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.