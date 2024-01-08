  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Samsun’da şoke eden, korkutan olay yaşandı! Üzerine öyle bir şey düştü ki: kadın apar topar hastaneye kaldırıldıktan sonra anlaşıldı ki...

Altın piyasasını bilen İslam Memiş yatırımcıları heyecanlandırdı! Hem tarih hem de rakam verdi...

İYİ Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu! O ilde büyük sürpriz! İşte isimler

Lisesiler ekmek israfın önüne böyle geçiyor

İYİ Parti’den flaş "yerel seçim" kararı! “Katılmayacağız” diyerek tüm Türkiye’ye ilan ettiler

Son ana kadar ismi İBB için geçmişti! Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile ilgili şok iddia! İşte AK Parti’nin İstanbul ilçe adayları...

Fatih Terim başka bir amaç için Panathinaikos'ta mı gerçekten? Net mesajı verdi bile: Dev derbi öncesi şok karar çıkabilir!

Şok karar çıktı! Türkiye'nin iki uçağı İran'da kaldı

Ümit Davala’nın sözleri Galatasaray’ı salladı! Muslera için olay iddia! Sen neymişsin be Fernando!
Eğitim
4
Lisesiler ekmek israfın önüne böyle geçiyor

2024-01-08 17:05:05
Lisesiler ekmek israfın önüne böyle geçiyor

Van’da 21 Mart 2022 yılında hizmete başlayan Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, eğitim ve konaklama hizmetinin yanı sıra ürettiği roll ekmekle de israfın önüne geçiyor.

#1
Foto - Lisesiler ekmek israfın önüne böyle geçiyor

Edremit ilçesinde 21 Mart 2022 tarihinde hizmete açılan Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, hedeflerine yavaş yavaş ulaşıyor. 91’i standart, 4’ü engelli, 2’si süit ve 2’si kral dairesi olmak üzere 99 oda (200 yatak) kapasiteli olan Uygulama Otelinde; 750 kişilik konferans salonu, bin 500 metrekarelik salon, sınıf, toplantı salonları, kütüphane, kafeterya ve restoran, mescit, günlük 50 bin ekmek kapasiteli ekmek fabrikası bulunuyor. 20 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 60 bin metrekare üzerinde inşa edilen ve Türkiye’nin en büyük uygulama otelleri arasında yer alan Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, konaklamanın yanı sıra kurduğu fabrika ile taşımalı öğrenciler için roll ekmek üretiyor.

#2
Foto - Lisesiler ekmek israfın önüne böyle geçiyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Müdürü Fuat Tur, 2022 yılında kurulan Uygulama Otelinin konaklama amacıyla hizmete başladığını ifade ederek, 2023 yılı itibariyle de ekmek üretimine geçtiğini söyledi. Günlük 50 bine yakın roll ekmek üretebildiklerini belirten Tur, “Bu fabrikamızda taşımalı öğrencilerimizin ekmekleri yapılıyor, dağıtılıyor. Aynı zamanda okulumuzun ve otelimizin ihtiyaç duyduğu ekmekleri de üretip onları halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi. Fabrikada pişirilen ekmeklerin başından sonuna kadar hijyenik bir ortamda üretildiğinin altını çizen Tur, “Hamurlar el değmeden hijyenik bir ortamda yapılıyor ve ekmek üretimi çok kısa süre içerisinde yaklaşık 10 dakikada fırında pişirilip yine el değmeden poşetlenerek ilgili kurumlara ve okullara dağıtılıyor. Ekmekler gece 00.00 gibi pişime hazır hale getiriliyor. Sabah 04.00 gibi ekmek pişirme, saat 06.00 gibi de poşetleme işi bitiyor ve ekmekler saat 07.00 gibi de dağıtıma başlanıyor” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Lisesiler ekmek israfın önüne böyle geçiyor

Yaptıkları hizmetten herkesin memnun olduğunu belirten Tur, “Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Somun ekmek israfa çok daha fazla katkı sunuyor. Fakat roll ekmek daha küçük olduğu için insan alabileceği kadar değil yiyebileceği kadar tüketeceğinden aynı zamanda israftan da biz tasarruf etmiş oluyoruz. Bu da ekmeğin en iyi yanlarından biri. Ben bu hizmetlerden dolayı Milli Eğitim Bakanlığımıza, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, valiliğimize ve il milli eğitim müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Adana'da feci olay! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Yerel

Adana'da feci olay! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

Adana'da bir araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis ise yaralandı.
O ülke resmen ilan etti: Filistin için savaşacağız!
Dünya

O ülke resmen ilan etti: Filistin için savaşacağız!

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, "Filistin halkı için savaşmayı sürdüreceğiz" dedi.
Ekrem vaatlerini tutmadı
Gündem

Ekrem vaatlerini tutmadı

Göreve geldiği günden beri İstanbulluya hayatı zindan eden, tatile kaçan ya da partisinin iç işlerine karışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamo..
İki genci hayattan koparan cinayet gibi kaza
Yerel

İki genci hayattan koparan cinayet gibi kaza

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda 23 ve 21 yaşındaki iki gencin ölümü ile neticelenen cinayet gibi kaza.
CHP Hrıstiyana hoşgörülü
Gündem

CHP Hrıstiyana hoşgörülü

Galata’da Kelime-i Tevhid bayrağı açılınca “Hilafet geliyor”, “laiklik elden gidiyor” yaygarası koparan CHP’nin yerel yöneticileri, Ortodoks..
Erdoğan’ın yanında çömeldiği görüntüler çok konuşulmuştu! Hulki Cevizoğlu’ndan flaş açıklama geldi! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Erdoğan’ın yanında çömeldiği görüntüler çok konuşulmuştu! Hulki Cevizoğlu’ndan flaş açıklama geldi! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23