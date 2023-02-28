Liseli öğrenciler durmadan dinlenmeden çalışıyor

Ellerinden gelen bütün çabayla çalıştıklarını ifade eden Kurt, "Milli Eğitim Bakanlığımızın emirleri ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde okulumuzda deprem bölgesindeki kardeşlerimize gönderilmek üzere fırınımızda 150 bin ekmek ürettik. Metal teknoloji bölümünde ise öğrencilerimiz ve teknisyenlerimizle beraber şu ana kadar 400 soba ürettik, üretime de devam ediyoruz. İnşallah kardeşlerimiz sıcak bir ortamda bizim sobalarımızla ısınacaklar. Elimizde olan bütün çabayı gösteriyoruz. Öğrencilerimiz gündüz, teknisyenlerimiz ise gece saatlerine kadar çalışıyor" dedi.