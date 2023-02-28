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Yaşam
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Liseli öğrenciler durmadan dinlenmeden çalışıyor

2023-02-28 09:20:05
Liseli öğrenciler durmadan dinlenmeden çalışıyor

Liseli öğrenciler, deprem bölgesindeki vatandaşlar üşümesin diye soba üretmeye devam ediyor.

#1
Foto - Liseli öğrenciler durmadan dinlenmeden çalışıyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde peş peşe meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, asrın felaketinin üzerinden 22 gün geçti. Bayburt Meslek Teknik Lisesi Metal Atölyesinde üretimine başlanan sac sobalar depremzedeler tarafından çadırlarda kullanılmak üzere deprem bölgesine gönderiliyor.

#2
Foto - Liseli öğrenciler durmadan dinlenmeden çalışıyor

Depremin olduğu ilk günden beri öğretmenleri gözetiminde çadır sobaları yapan öğrenciler ise 400 sobayı üretmeyi başardılar. Bayburt Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Rikap Cemil Kurt, metal teknoloji bölümü öğrencilerinin teknisyenlerle birlikte 400 soba ürettiğini belirterek, üretimin devam edeceğini bildirdi.

#3
Foto - Liseli öğrenciler durmadan dinlenmeden çalışıyor

Ellerinden gelen bütün çabayla çalıştıklarını ifade eden Kurt, "Milli Eğitim Bakanlığımızın emirleri ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde okulumuzda deprem bölgesindeki kardeşlerimize gönderilmek üzere fırınımızda 150 bin ekmek ürettik. Metal teknoloji bölümünde ise öğrencilerimiz ve teknisyenlerimizle beraber şu ana kadar 400 soba ürettik, üretime de devam ediyoruz. İnşallah kardeşlerimiz sıcak bir ortamda bizim sobalarımızla ısınacaklar. Elimizde olan bütün çabayı gösteriyoruz. Öğrencilerimiz gündüz, teknisyenlerimiz ise gece saatlerine kadar çalışıyor" dedi.

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