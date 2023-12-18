Lise öğrencilerinden büyük başarı! Çay fabrikası atıklarından öyle bir şey yaptılar ki

Bu kapsamda çay fabrikası atıklarını kullandıklarını belirten Ramoğlu, "Çay fabrikası atıklarından elde ettiğimiz ham madde ile doğada bozunabilen ve de istediğimiz takdirde ona antibakteriyel (bakteri üremesini engelleyen) özellik de kazandırabileceğimiz, istersek su ile şişebilen bir biyobozunur yaptık." dedi. Ramoğlu, yaptıkları ürünün hidrojel olarak da bilinen bir ürün olduğunu aktararak, şöyle devam etti: "Su ile şişmesi nedeniyle özellikle bebek bezlerinde, yara film örtülerinde, hatta topraktaki suyun tutulmasında da kullanılabilen bir ürün. Biz bunu yara film örtüsünde denedik. Bunun için de doğal tarçın yağının antibakteriyel özelliğinden yararlandık ve olumlu sonuç elde ettik."