Lise öğrencileri harçlıklarıyla İdlib'de 6 briket ev yaptırdı

Okul müdürü Mehmet Ali Gümüş, birçok sosyal projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Öğrencilerinin Suriye'de yaşanan drama sessiz kalmadığını dile getiren Gümüş, "Sınır komşumuzda kardeşlerimiz soğuk havada yaşam mücadelesi veriyor. Onlara hem giyecek hem de konaklamaları için yardım çalışması içerisine girdik. Çalışmaya başlarken acaba bir, iki ev olur mu diye düşünürken, çok şükür 6 briket ev yaptırdık." dedi. Gümüş, öğrencilere ve velilere teşekkür ederek, onların özverili çalışmaları neticesinde bu hayra vesile olduklarını ifade etti.