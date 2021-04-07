2021-04-07 13:32:43 Lise öğrencileri harçlıklarıyla İdlib'de 6 briket ev yaptırdı
Mardin'de lise öğrenciler biriktirdiği harçlıkları ile Suriye'nin İdlib kentinde 6 briket ev yaptırdı. Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, öğretmen ve velilerin de desteğiyle yardım kampanyası başlattı. Öğrenciler topladıkları yardımı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda zor şartlarda kalan sivillere briket ev yaptırılması için bağışladı.