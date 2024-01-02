Lise değil adeta bir fabrika! Cirosunu duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız

Özellikle boru ve profil bükümlerinde kullanılan boru bükme makinesi ve mobilya kenarlarına şerit çekmek için kullanılan PVC kenar bantlama makinesini de envanterlerine ekledi. Son alınan makineler sayesinde işler daha da hızlı üretilmeye başlandı. Toplam 110 idareci ve öğretmen ile bin 270 öğrencinin eğitim gördüğü Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, metal teknolojileri alanı, mobilya ve iç mekan tasarım alanı, makine tasarım alanının, elektrik elektronik teknolojileri alanı yanı sıra, bilişim teknoloji alanı, motorlu araçlar teknolojisi alanı ve harita tapu-kadastro alanlarında eğitim görüyor.