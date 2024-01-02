Lise değil adeta bir fabrika! Cirosunu duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Dursun, "2023 mali yılında döner sermeye işletmesi olarak toplam 4 milyon 727 bin liralık ciro yapıldı. Bu cironun 1 milyon 150 bin lirası öğretmen, 500 bin lirası da öğrencilere olmak üzere işçilik payı olarak dağıtılmıştır. Ayrıca 412 bin lira da vergi olarak ödendi. 180 bin liralık kısmı da hazineye aktarılmıştır. Yapılan bu çalışmalarda okul personellerine, ilgili öğretmenlere ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.