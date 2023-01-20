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Limonun bu faydaları ağzınızı açık bırakacak! Duyan şok olabilir: Günümüze gelen müthiş sır

2023-01-20 10:56:39
Limonun bu faydaları ağzınızı açık bırakacak! Duyan şok olabilir: Günümüze gelen müthiş sır

İster taze sıktığımız suyunu, ister posasını kullanabileceğimiz limonun faydalarına hepimiz az çok aşinayız. Limonun faydalarını saymakla bitiremediğimiz gibi; çekirdeği, suyu ve hatta kabuğunu kullanarak her birinden farklı bir püf nokta çıkarabiliriz. Peki, Limon suyunun faydaları neler? Limon suyu tansiyonu düşürür mü? Limonlu su zayıflatır mı? Uzmanlar limonlu su tüketiminin başta C vitamini olmak üzere pek çok konuda fayda sağlayacağına işaret ediyor. Ancak eminiz ki vermek üzere olduğumuz bu sırları çok azınız biliyor. İşte Limonun faydaları, zararları ve diğer tüm detaylar...

#1
Foto - Limonun bu faydaları ağzınızı açık bırakacak! Duyan şok olabilir: Günümüze gelen müthiş sır

Taze limon suyu içerdiği antioksidant ve anti-kanser maddeleri nedeniyle, çeşitli hastalıkların tedavisinde yüzyıllardır kullanılıyor. Zengin bir antioksidan ve C vitamini kaynağı olan limonlu suyu İbrahim Saraçoğlu önermektedir. Serbest radikallere karşı savaşır, enfeksiyon ve hastalıkların başlangıcını önler. Ayrıca kanı arındırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Limonlu su önemli birçok besin açısından zengindir. Güçlü antiseptik, anti bakteriyel, yaşlanma karşıtı ve iltihap sökücü özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca bağışıklığı güçlendirir, sindirimi geliştirir ve genel sağlığa iyi gelir. Limon suyunun idrar söktürücü etkisi olduğundan, idrar yolu enfeksiyonu olan kişiler içinde faydalıdır. Limonun kalbe faydaları; Kardiyovasküler rahatsızlıkları önler Limon, potasyum açısından zengindir. Potasyumun kalbe ve kaslara olan katkısı herkesçe bilinirken, tansiyonu da dengeler. Limonda bulunan antioksidanların, kardiyovasküler rahatsızlıkların önüne geçtiğini savunuluyor.

#2
Foto - Limonun bu faydaları ağzınızı açık bırakacak! Duyan şok olabilir: Günümüze gelen müthiş sır

Limonun Aklınızın Ucuna Gelmeyecek Faydaları Tırnaklar- Tırnaklarınızı on dakika limon, sirke ve sıcak su karışımında bekletin veya direk tırnaklarınızı limonla ovun ve daha canlı, daha parlak tırnaklara sahip olun.

#3
Foto - Limonun bu faydaları ağzınızı açık bırakacak! Duyan şok olabilir: Günümüze gelen müthiş sır

Kesme Tahtasındaki Lekeler- Kesme tahtalarınızdaki lekeleri çıkarmak için yarım kestiğiniz limon ile kesme tahtanızı ovun ve 20 dakika kadar kurumaya bırakın. Çamaşır Beyazlatma- Beyazlığını kaybeden kıyafetlerinizi yıkarken yarım bardak limon suyunu deterjanınıza ekleyin ve öyle yıkayın. Çok daha beyaz olacaklardır.

#4
Foto - Limonun bu faydaları ağzınızı açık bırakacak! Duyan şok olabilir: Günümüze gelen müthiş sır

Siyah Noktalar- Yüzünüzdeki siyah noktalara uyumadan önce limon sürün ve öyle yatın. Sabah kalktığınızda yüzünüzü yıkayın ve siyah noktalarınız temizlensin. Saç Rengini Açmak- Saç renginizi mi açmak istiyorsunuz? Boyamanıza gerek yok, 60 ml limon suyu ile 180 ml suyu karıştırıp saçınıza uygulayın ve güneşte kurutun. Saçtaki Kepek- Limon kullanarak saçınızdaki kepekten kurtulun. 15 ml limon suyunu ıslak saçınıza masaj yaparak uygulayın. Ardından saçınızı şampuanlayın ve 30 ml limon suyu ce 480 ml su karışımı ile durulayın.

#5
Foto - Limonun bu faydaları ağzınızı açık bırakacak! Duyan şok olabilir: Günümüze gelen müthiş sır

Boğaz Ağrısı- Boğaz ağrısından kurtulmak için 60 ml limon suyunu 340 gr bal ve 120 ml zeytinyağı ile karıştırın ve bu karışımı 5 dakika ısıtın. Ardından karıştırın ve 2 saatte bir yemek kaşığı tüketin. Yemekleri Taze Tutma- Hazırladığınız yemeklerin biraz süre geçtikten sonra artık eskisi kadar canlı görünmeyişi canınızı mı sıkıyor? Yemeklerin kahverengileşmesini ve can sız gözükmesini üzerini limon dilimleriyle kaplayarak engelleyebilirsiniz.

#6
Foto - Limonun bu faydaları ağzınızı açık bırakacak! Duyan şok olabilir: Günümüze gelen müthiş sır

Öğütücü Temizleme- Öğütücünüzü temizlerken çektiğiniz çileye son veriyoruz. Limon suyunu öğütücünüzden geçirerek tertemiz yapabilirsiniz. Mutfak Lavabosundaki Kötü Kokuları Giderme- Mutfak lavabonuzdan kötü kokular gelmeye başladıysa, karbonat ve 60 ml limon suyunu karıştırarak lavabonuzu hem ovun hem de giderden dökün. Tüm kokular kaybolacaktır.

#7
Foto - Limonun bu faydaları ağzınızı açık bırakacak! Duyan şok olabilir: Günümüze gelen müthiş sır

Mikrodalga Temizleme- Mikrodalga fırınınızı temizlemek için çeşitli kimyasallarla ovmanıza gerek yok. Sadece 60 ml limon suyu ve 15 ml suyu mikrodalgaya atın ve saati 5 dakikaya ayarlayın. Ardından tüm lekeleri kolayca silebileceksiniz. Tabakları Parlatın- Tabak ve paslanmaz çelik yemek takımlarınızı limon kullanarak parlatın. Tabak ve yemek takımlarınızı limon ve tuz karışımı ile ovun ve değişim karşısında şaşırın. Eldeki Soğan Sarımsak Kokusu Giderme- Ellerinizi soğan, sarımsak gibi kokulu yiyecekler ile uğraştıran sonra limon suyunda bekletin ve çıkmayan lekelere direkt olarak uygulayın.

#8
Foto - Limonun bu faydaları ağzınızı açık bırakacak! Duyan şok olabilir: Günümüze gelen müthiş sır

Gece limonlu su içmenin faydaları: Gece uyumadan önce içilen 1 bardak su kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltır. Suyunuza limonu da eklediğinizde limonlu su boğaz ağrılarının hafifletilmesine iyi gelebilir. Solunum yolu enfeksiyonlarında tedaviye destek olarak kullanılabilir. Limonlu Su Nasıl Hazırlanır? Tarif 1. - 1 bardak suyun içine yarım limonu sıkıp içiliyor. Kullanmadan önce uzmanına danışınız. Tarif 2.- İlk olarak bir bardak su, bal ve limon suyunu hazırlayın. Ardından bir bardak suyu güzelce kaynatın.

#9
Foto - Limonun bu faydaları ağzınızı açık bırakacak! Duyan şok olabilir: Günümüze gelen müthiş sır

LİMON SUYUNUN BESİN DEĞERİ NEDİR? 50 gram kadar bir limondan çıkan suyun kalori değeri 12 kcal kadardır. 0,2 gram lif içeren limon suyu 1,13 gram meyve şekeri içerir. Protein miktarı 0,18 gram olan limon suyu 58 mg potasyum içerir. LİMON SUYU FAYDALARI NELER? Diğer; -Limonlu su tüketiminin pek çok faydası bulunmaktadır. -Limonlu su ağız içinde meydana gelen bakterileri temizler. -Limonlu su tüketimi karaciğer fonksiyonlarını düzenler. -Limon suyu metabolizmayı geçici olarak hızlandırarak kalori yakmaya yardımcı olur. Bu yöntem kilo vermenizi destekleyebilir. -Limon suyu vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. -Limon suyu içmek tansiyonu düşürmeyi sağlar. -Limon suyu göz sağlığını korur. -Limon suyu saçların güçlenmesini sağlar. -Limon suyu kalp hastalıklarını engeller. -Limon suyu solunum yolu hastalıklarını iyileştirir.

#10
Foto - Limonun bu faydaları ağzınızı açık bırakacak! Duyan şok olabilir: Günümüze gelen müthiş sır

LİMON SUYU TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ? Genel olarak limon suyunun tansiyonu düşürdüğü söylenir. Ancak limonun yüksek tansiyona direkt bir etkisi yoktur. Limon suyu damarların tıkanmasına sebebiyet veren bazı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir. Bunun için bir bardak suya yarım limon sıkılabilir. Limon asidik özelliklere sahiptir ve belirli sağlık koşullarına sahip kişilerde bazı olumsuz reaksiyonlara neden olabilir. İŞTE LİMONUN YAN ETKİSİ ZARARLARI MİDE YANMASI VE REFLÜ- DİŞ MİNESİ ZARAR GÖREBİLİR- DEMİR EMİLİMİNE DİKKAT EDİLMELİ- KLOROKİN SEVİYELERİ- ALERJİK REAKSİYONLAR- HAMİLELİKTE DİKKAT-

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