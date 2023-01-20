Limonun bu faydaları ağzınızı açık bırakacak! Duyan şok olabilir: Günümüze gelen müthiş sır

İster taze sıktığımız suyunu, ister posasını kullanabileceğimiz limonun faydalarına hepimiz az çok aşinayız. Limonun faydalarını saymakla bitiremediğimiz gibi; çekirdeği, suyu ve hatta kabuğunu kullanarak her birinden farklı bir püf nokta çıkarabiliriz. Peki, Limon suyunun faydaları neler? Limon suyu tansiyonu düşürür mü? Limonlu su zayıflatır mı? Uzmanlar limonlu su tüketiminin başta C vitamini olmak üzere pek çok konuda fayda sağlayacağına işaret ediyor. Ancak eminiz ki vermek üzere olduğumuz bu sırları çok azınız biliyor. İşte Limonun faydaları, zararları ve diğer tüm detaylar...