Süpermarketlerdeki buzdolaplarında sıcaklık 50 dereceye çıktı: İşin arkasında İran var deniyor

Birden fazla ülkede benzer soğutma sistemlerinin hedef alınması, saldırıların kaynağı ve kullanılan yöntemler konusunda uluslararası tartışmaları beraberinde getirdi. Olaylar, Avrupa'da Rusya bağlantılı olduğu öne sürülen sabotaj faaliyetleri, ABD ile İran arasındaki savaş ve yapay zekâ destekli siber saldırıların yaygınlaşmasına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde yaşandı. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, aynı dönemde farklı ülkelerdeki kritik altyapı ve dijital hizmetler de çeşitli siber saldırıların hedefi oldu. Mart ayında Los Angeles'taki toplu taşıma sistemine, temmuz ayında ABD'deki su arıtma tesislerine ve ağustos ayında ABD'ye gitmekte olan gemilere yönelik saldırılar bu gelişmeler arasında yer aldı. Fransa'daki son olaylar ise siber güvenlik açısından yalnızca kamu kurumlarının ve büyük teknoloji altyapılarının değil, günlük yaşamın devamlılığı için kritik öneme sahip ticari soğutma sistemlerinin de ciddi risk altında olduğunu ortaya koydu.