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Süpermarketlerdeki buzdolaplarında sıcaklık 50 dereceye çıktı: İşin arkasında İran var deniyor

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Süpermarketlerdeki buzdolaplarında sıcaklık 50 dereceye çıktı: İşin arkasında İran var deniyor

Dünya gündemini sarsan siber saldırı iddiası ortalığı tam anlamıyla karıştırdı. Süpermarketlerdeki buzdolaplarında sıcaklık ani bir şekilde 50 dereceye çıktı. Herkes söz konusu saldırının arkasında İran olduğunu düşünüyor.

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Foto - Süpermarketlerdeki buzdolaplarında sıcaklık 50 dereceye çıktı: İşin arkasında İran var deniyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki yüzlerce süpermarketi etkileyen soğutma sistemlerine yönelik siber saldırıların arkasında İran'ın bulunduğunu açıkladı. Bakanlık, olayla ilgili olarak İran'ın Paris Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirirken, Tahran yönetimine yönelik yeni yaptırımların gündeme gelebileceği mesajını verdi.

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Foto - Süpermarketlerdeki buzdolaplarında sıcaklık 50 dereceye çıktı: İşin arkasında İran var deniyor

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Fransız topraklarında Fransız çıkarlarını hedef alan siber faaliyetlerinin kabul edilemez olduğu belirtilerek saldırılar en sert ifadelerle kınandı. 12 Ekim'de meydana gelen saldırı, ülke genelindeki yaklaşık 10 bin süpermarketten 700'ünün soğutma sistemlerini etkiledi. Bilgisayar korsanlarının müdahalesi sonucunda ticari buzdolaplarının sıcaklık ayarları hızla yükseldi ve çok sayıda işletmede gıda ürünleri kullanılamaz hale geldi.

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Foto - Süpermarketlerdeki buzdolaplarında sıcaklık 50 dereceye çıktı: İşin arkasında İran var deniyor

Paris Savcılığı da yürütülen soruşturmanın, saldırının arkasında İran Devrim Muhafızları Ordusunun bulunduğuna işaret ettiğini duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İran'ın Paris Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını doğrulayarak yeni yaptırımların uygulanabileceğini ifade etti.

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Foto - Süpermarketlerdeki buzdolaplarında sıcaklık 50 dereceye çıktı: İşin arkasında İran var deniyor

Reuters'a konuşan siber güvenlik uzmanları, saldırıda kullanılan yöntemin teknik açıdan karmaşık olmadığını değerlendirmişti. Saldırılardan etkilenen cihazların üreticisi ise bazı sistemlerin kullanım ömrünü tamamladığını, bazılarının da güncel olmayan aygıt yazılımlarıyla çalıştığını açıkladı. Bu güvenlik açıklarının saldırganların sistemlere erişimini kolaylaştırmış olabileceği değerlendiriliyor. Ancak yöntemin görece basit olması, saldırının sonuçlarının hafif olduğu anlamına gelmedi. Bazı soğutma cihazlarında sıcaklıkların aşırı yükselmesi nedeniyle yangın çıktığı bildirildi. Süpermarket çalışanları, bozulan et ürünlerini ve eriyen dondurmaları büyük atık konteynerlerine taşımak zorunda kaldı. Fransa'da faaliyet gösteren bir süpermarket işletmecisi, ülke genelinde oluşan toplam ekonomik kaybın on milyonlarca euroyu bulabileceğini tahmin etti.

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Foto - Süpermarketlerdeki buzdolaplarında sıcaklık 50 dereceye çıktı: İşin arkasında İran var deniyor

Ekim ayında yaşanan olayların ardından Avrupa genelinde bu ay 100'den fazla işletmeyi etkileyen yeni bir siber saldırı dalgası meydana geldi. İkinci dalgadan Fransa'daki kan bankalarının kullandığı soğutma sistemleri de etkilendi. Soğuk zincirin korunmasının hayati önem taşıdığı bu tesislerde çalışanlar, risk altındaki kan stoklarını başka soğuk hava depolarına nakletmek zorunda kaldı.

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Foto - Süpermarketlerdeki buzdolaplarında sıcaklık 50 dereceye çıktı: İşin arkasında İran var deniyor

Birden fazla ülkede benzer soğutma sistemlerinin hedef alınması, saldırıların kaynağı ve kullanılan yöntemler konusunda uluslararası tartışmaları beraberinde getirdi. Olaylar, Avrupa'da Rusya bağlantılı olduğu öne sürülen sabotaj faaliyetleri, ABD ile İran arasındaki savaş ve yapay zekâ destekli siber saldırıların yaygınlaşmasına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde yaşandı. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, aynı dönemde farklı ülkelerdeki kritik altyapı ve dijital hizmetler de çeşitli siber saldırıların hedefi oldu. Mart ayında Los Angeles'taki toplu taşıma sistemine, temmuz ayında ABD'deki su arıtma tesislerine ve ağustos ayında ABD'ye gitmekte olan gemilere yönelik saldırılar bu gelişmeler arasında yer aldı. Fransa'daki son olaylar ise siber güvenlik açısından yalnızca kamu kurumlarının ve büyük teknoloji altyapılarının değil, günlük yaşamın devamlılığı için kritik öneme sahip ticari soğutma sistemlerinin de ciddi risk altında olduğunu ortaya koydu.

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