Bunu kontrol etmeyen B sınıfı ehliyet sahipleri milyonluk zarara uğrayacak!

e-DEVLET ÜZERİNDEN DURUM NASIL KONTROL EDİLİR? Ehliyetinde sağlık kısıtlaması bulunup bulunmadığını bilmeyen veya kontrol tarihini unutan sürücülerin izlemesi gereken adımlar: Fiziksel sürücü belgesinin arka yüzündeki 12'nci satırı kontrol edin. Bu satırda 103 ile başlayan herhangi bir ibare yoksa standart geçerlilik süresi geçerlidir. Kod bulunması veya durumdan emin olunamaması halinde e-Devlet sistemine giriş yapın. Arama çubuğuna "e-İmzalı Sürücü Raporları Sorgulama" yazarak ilgili hizmete ulaşın. Adınıza düzenlenen en son sağlık raporundaki geçerlilik süresini ve konulan periyodik muayene şerhlerini teyit edin. Süresi dolan ya da dolmak üzere olan sürücülerin, aile hekimine veya ilgili uzman hekime başvurarak muayenelerini yenilemeleri ve güncel raporlarını sisteme işletmeleri gerekiyor.