Bunu kontrol etmeyen B sınıfı ehliyet sahipleri milyonluk zarara uğrayacak!
B sınıfı ehliyet sahibi milyonlarca sürücünün gözden kaçırdığı 12’nci madde, sürücü belgesinin geçerlilik süresini etkileyebiliyor. Ehliyetin arka yüzünde bulunan kısıtlama kodları, standart 10 yıllık sürenin değişmesine neden olabiliyor. Sağlık raporunun geçerlilik süresi dolduğu halde araç kullanmaya devam eden sürücüler idari para cezasıyla karşılaşabilirken, olası kazalarda sigorta tazminatına ilişkin sorunlar da yaşayabiliyor.