Lexus’un sıra dışı SUV’u yeni LBX şehre adımını attı! Peki araç neler sunuyor ve başlangıç fiyatı ne kadar?

LBX, premium segmentteki kalıpları kırarak tüm lüks unsurları B-SUV segmentine taşıyarak farkını ortaya koyuyor. Tüm atmosferlerde standart olarak 18 inç alaşım jantlar, 9.8 inç Dokunmatik Multimedya Ekranı, Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Akıllı Telefon Entegrasyonu, e-Latch elektronik kapı sistemi, Isıtmalı Ön Koltuklar, Kablosuz Şarj Ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar yer alıyor. Emotion ve Cool modelleri, çift renkli gövde, 18 inç alaşım jantlar ile dikkat çekerken Elegant ve Relax tek renkli gövde ve parlak 18 inç jantlarla sunuluyor. LBX’in kabininde ise Emotion atmosferi, koltuklarda, orta konsolda ve kapı kaplamasında kırmızı vurgular ve kontrast yaratan dikişler içeren delikli sentetik deri döşemeyle tasarlandı. Dinamik temalı LBX Cool, bakır detaylar ve dikişlere sahip Ultrasuede ve deri çift tonlu siyah/koyu gri kabine sahip. Farklı ruh hallerini temsil eden LBX Elegant ve Relax modelleri de şıklığıyla dikkat çekiyor. Elegant, toprak kahverengi veya bej sentetik deriyle tercih edilirken Relax ise topaz kahverengi veya siyah yarı anilin deri döşemelerle sunuluyor. Tercih edilen atmosfere göre LBX modelinde 12.3 inç dijital göstergeler, 13 Hoparlörlü Mark Levinson Premium Surround Ses Sistemi, Adaptif Uzun Far Sistemi, Aktif Gürültü Kontrolü, Akustik Ön ve Ön Yan Camlar, Direksiyon Arkasında Vites Kulakçıkları, Elektrikli Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu, 8 Yönlü, Isıtmalı Direksiyon ve Ön Cama Yansıyan Renkli Gösterge Ekranı gibi özellikler de yer alıyor.