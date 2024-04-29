Lexus’un sıra dışı SUV’u yeni LBX şehre adımını attı! Peki araç neler sunuyor ve başlangıç fiyatı ne kadar?

Lexus, LBX ile birlikte kullanıcıların ilk bakışta duygusal bağ kurabilecekleri bir otomobil tasarlamak istedi. Sonuç olarak LBX modelinde yeni tasarım dili, teknolojiler, Lexus’un kendine has kalitesi ve Omotenashi misafirperverlik felsefesi bir araya getirildi. LBX’in en dikkat çeken tasarım unsurlarından biri, markanın son 10 yılına damga vuran “spindle ön panjur” tasarımının yeniden yorumlanması oldu. Tamamen yeni bir tasarıma sahip LBX, bu yeni görünümle de ilk bakışta bir Lexus olduğunu belli ediyor. Ön farlara entegre edilen kesintisiz ve çerçevesiz ön panjur, LBX’in spindle gövde tasarımıyla birleşerek dinamik bir duruş sergiliyor. Bu aerodinamik ve güçlü tasarım, Lexus’un yeni tasarım dilinin bir parçası olarak aracın arkasında da devam ediyor. Plakalık tamponun altına konumlandırılırken LEXUS yazısı ise bagaj kapağının üzerine dikkat çekici bir şekilde yerleştirildi. Bununla birlikte Lexus’un yeni modellerinde bir imza haline gelen L şekilli şerit ışıklandırma grubunun son versiyonu LBX modelinde yer alıyor. LBX, 4,190 mm uzunluğa, 1,825 mm genişliğe, 1,545 mm yüksekliğe ve 2,580 mm aks aralığına sahip. Alçak kaputu, akıcı gövdesi, arka tavan spoyleri ve sinyalleriyle aerodinamik bir tasarımla öne çıkan LBX, verimliliğin, sürüş dengesinin ve performansın altını çiziyor. Ayrıca 5.2 m'lik dönüş yarıçapı ise şehir içi sürüş için ideal bir kullanım sağlıyor. 332 litrelik bagaj hacmi ise, uzun yolculuklar dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılıyor.