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Sağlık
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Lejyonella bakterisi nedir? Bu seferki çok fena, can alıyor! Hastaneden salgın iddiası gündem oldu: İçme suyundan bulaşıyor

2023-08-25 19:20:58
Lejyonella bakterisi nedir? Bu seferki çok fena, can alıyor! Hastaneden salgın iddiası gündem oldu: İçme suyundan bulaşıyor

Polonya'nın Rzeszow kentinde şebeke suyu nedeniyle lejyoner hastalığı salgını başladı.Bir akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella bakterisi Polonya'yı etkisi altına aldı. Bu kimyasallar kana karışıyor ve başka dokulara da zarar veriyor Ülkenin güneydoğusunda bu bakteri nedeniyle Polonya'da 3 kişi, bir tür akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella bakterisi nedeniyle hayatını kaybetti. Corona virüs çeşitli varyantlarla dünyada milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken Dünyayı diken üstünde tutan yeni salgın alarmı verildi: Lejyoner ölümleri başladı.

#1
Foto - Lejyonella bakterisi nedir? Bu seferki çok fena, can alıyor! Hastaneden salgın iddiası gündem oldu: İçme suyundan bulaşıyor

Bir tür akciğer hastalığı olan lejyoner Polonya'yı etkisi altına aldı. Lejyonella bakterisinin neden olduğu hastalık yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. 113 kişinin hastaneye kaldırıldığı hastalık için yetkililer araştırmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Lejyonella bakterisi nedir? Bu seferki çok fena, can alıyor! Hastaneden salgın iddiası gündem oldu: İçme suyundan bulaşıyor

113 KİŞİ HASTENLİK OLDU HENÜZ KAYNAĞI BULUNAMADI! Ülkenin güneydoğusundaki Rzeszow kentinde meydana gelen salgına yönelik incelemeler sürüyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, lejyonella bakterisi dolayısıyla bir hafta içinde 7 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin, 60 yaşın üzerinde 4 erkek ve 3 kadın olduğu bildirildi. Hastaneye kaldırılan kişi sayısının ise 113 olduğu kaydedildi. Su şebekesinden alınan numunelerin incelendiği ve sonuçların 28 Ağustos'ta açıklanmasının beklendiği aktarıldı.23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, bakteri nedeniyle 3 kişinin öldüğü bildirilmişti.

#3
Foto - Lejyonella bakterisi nedir? Bu seferki çok fena, can alıyor! Hastaneden salgın iddiası gündem oldu: İçme suyundan bulaşıyor

Grip benzeri semptomlarla başlayıp devamında zatürreye doğru ilerleyen lejyoner hastalığı tedavi edilmediğinde solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gibi hastalıklara yol açıp ölüme sebebiyet verebiliyor.

#4
Foto - Lejyonella bakterisi nedir? Bu seferki çok fena, can alıyor! Hastaneden salgın iddiası gündem oldu: İçme suyundan bulaşıyor

Genelde insan yapımı su sistemlerinde bulunan lejyonella bakterisi en fazla, verimliliği düşürmemek adına daha az dezenfeksiyonun yapıldığı yapılar ile otel, yurt, hastane gibi çok fazla insan tarafından kullanılan binalarda görülüyor.

#5
Foto - Lejyonella bakterisi nedir? Bu seferki çok fena, can alıyor! Hastaneden salgın iddiası gündem oldu: İçme suyundan bulaşıyor

lejyonella bakterisi nedir? Legionella, lejyoner hastalığına sebep olan bakterilerin yer aldığı bakteri cinsidir. Legionellaceae familyası sadece Legionella cinsinden ibarettir ve bu cinse ait bugüne kadar bildirilmiş 62 tür bulunmaktadır. Lejyoner hastalığı, Legionella pneumophila isimli bakterinin neden olduğu nadir fakat ciddi bir akciğer enfeksiyon hastalığıdır.

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