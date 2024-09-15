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Kültür Sanat
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Labraunda Antik Kenti'nde hummalı çalışma

2024-09-15 18:35:47
Labraunda Antik Kenti'nde hummalı çalışma

Muğla'nın Milas ilçesindeki Labraunda Antik Kenti Kenti'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

#1
Foto - Labraunda Antik Kenti'nde hummalı çalışma

Karya medeniyetinin en eski şehirlerinden Labraunda Antik Kenti'nde Türk ve yabancı bilim adamları tarafından yürütülen kazı çalışmalarında kentin önemli yapıları gün ışığına çıkarılıyor.

#2
Foto - Labraunda Antik Kenti'nde hummalı çalışma

Tarihi alanda Türk vatandaşlığı da bulunan Fransa'daki Lumiere Lyon 2 Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Olivier Can Henry gözetiminde birçok noktada kazı yapılıyor.

#3
Foto - Labraunda Antik Kenti'nde hummalı çalışma

Labraunda'da ilk anıt çeşme olan ve milattan önce 4. yüzyıla ait olduğu bilinen anıtsal çeşme, Roma hamamı, en büyük ve en iyi korunan bina olan andron (erkeklere ayrılan bina), anıt mezar ve akropol alanlarında kazı çalışmaları yapıldı.

#4
Foto - Labraunda Antik Kenti'nde hummalı çalışma

Labraunda, hem kutsal hem siyasi bir merkez olması bakımından Muğla ve antik dönemde Anadolu için oldukça önemli bir kent. 1948'den beri kazı ve diğer çalışmaların yürütülmesi bakımından da ayrıca önem teşkil ediyor. Tarih öncesi döneme uzanan izlerin bulunduğu antik kent klasik, Helenistik, Roma, Geç Antik ve Doğu Roma dönemlerinde de yapı faaliyetlerinin sürdüğü bir alan. Labranda'nın özgün değeri ve önemi ise Anadolu'da klasik dönem mimarlığının en anıtsal ve en iyi korunmuş kalıntılarını barındırmasında yatıyor.

#5
Foto - Labraunda Antik Kenti'nde hummalı çalışma

Zeus Labraundos kültüne ev sahipliği yapan bu alan milattan önce 4. yüzyılda, Hekatomnidler Dönemi'nde en görkemli dönemini yaşıyor. Labraunda Antik Kenti Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Söğüt, bölgenin antik dönemde Anadolu'nun en önemli kutsal alanı olduğunu söyledi.

#6
Foto - Labraunda Antik Kenti'nde hummalı çalışma

Kentin hem kutsal hem siyasi bir merkez olması bakımından çok önemli olduğunu belirten Söğüt, "Kentte Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında çalışma yürütülüyor. Diğer ekip buradaki kazı çalışmalarını tamamladı. Şimdi de Geleceğe Miras Projesi kapsamında özellikle teras duvarlarından itibaren aşamalı olarak temizlik ve bunların konservasyonu ile restorasyonuna yönelik çalışma yürütülüyor. Özellikle burada teras duvarları Andreon A başta olmak üzere bu alanda çalışmalar yapacağız. Bunlar günümüzden yaklaşık 2 bin 400 yıl öncesine ait o dönemin kutsal alanı düzenlemesi ve mimarisini en iyi bildiğimiz alanlardan birisini oluşturuyor. Kazı alanının daha rahat gezilebilir olmasını sağlayacağız." dedi.

#7
Foto - Labraunda Antik Kenti'nde hummalı çalışma

Söğüt, bu çalışmaların bir yapının kapısı, penceresi, duvarlarının ölçülerine varıncaya kadar antik mimariye dahil önemli verileri kapsadığını kaydetti.

#8
Foto - Labraunda Antik Kenti'nde hummalı çalışma

Antik kentteki eski bir kültür varlığını bildiklerini dile getiren Söğüt, "Özellikle kutsal alanın üst kısmında kayaların olduğu yerdeki kült alanının eskiliği ve ona dair veriler de elimizde var. Biz şimdi Mausolos dönemindeki alanın olduğu bölgede çalışmaları gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

#9
Foto - Labraunda Antik Kenti'nde hummalı çalışma

Bilal Söğüt, antik kentin teras duvarlarındaki düzenlemeleri tamamlayarak daha sonra gezi güzergahları ile buranın aydınlatılmasına yönelik çalışmaları aşamalar halinde gerçekleştireceklerini ifade etti. Amaçlarının ekip olarak Labraunda'daki tarihi dokuları ortaya çıkararak onları gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurgulayan Söğüt, antik kentte gelecek yıllarda önemli verilere ulaşmayı planladıklarını dile getirdi.

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