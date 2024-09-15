Labraunda Antik Kenti'nde hummalı çalışma

Kentin hem kutsal hem siyasi bir merkez olması bakımından çok önemli olduğunu belirten Söğüt, "Kentte Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında çalışma yürütülüyor. Diğer ekip buradaki kazı çalışmalarını tamamladı. Şimdi de Geleceğe Miras Projesi kapsamında özellikle teras duvarlarından itibaren aşamalı olarak temizlik ve bunların konservasyonu ile restorasyonuna yönelik çalışma yürütülüyor. Özellikle burada teras duvarları Andreon A başta olmak üzere bu alanda çalışmalar yapacağız. Bunlar günümüzden yaklaşık 2 bin 400 yıl öncesine ait o dönemin kutsal alanı düzenlemesi ve mimarisini en iyi bildiğimiz alanlardan birisini oluşturuyor. Kazı alanının daha rahat gezilebilir olmasını sağlayacağız." dedi.