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Teknoloji-Bilişim
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KVKK’den kripto para yatırımcılarını ilgilendiren karar

2024-01-28 19:35:28
KVKK’den kripto para yatırımcılarını ilgilendiren karar

Kripto para varlık hizmeti sağlayan aracı kurumun kimlik bilgilerini istemesini şikayet eden bir kişi Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvuruda bulundu. İşte KVKK'nın verdiği karar.

#1
Foto - KVKK’den kripto para yatırımcılarını ilgilendiren karar

Bir kişi, kripto varlık hizmet sağlayıcısının kimlik bilgilerini istediğine yönelik şikayette bulundu. Peki KVKK bunun için ne karar verdi?

#2
Foto - KVKK’den kripto para yatırımcılarını ilgilendiren karar

Türkiye’de birçok kripto hizmet sağlayıcısı bulunuyor. Bu şirketler, kullanıcılardan çeşitli bilgiler talep edebilmekte. Bu bilgiler arasında kimlik fotoğrafı gibi önemli detaylar da olabiliyor.

#3
Foto - KVKK’den kripto para yatırımcılarını ilgilendiren karar

Peki bu kişisel verilerin korunması açısından aykırı bir durum yaratıyor mu? Kişisel Verileri Koruma Kurumu veya kısa adıyla KVKK’den kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla ilgili bir karar geldi. İşte tüm detaylar…

#4
Foto - KVKK’den kripto para yatırımcılarını ilgilendiren karar

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların bilgilerini işleyebilir mi? Kripto para borsasında işlem yapabilmek için öncelikle dilediğiniz bir platforma kayıt olmanız gerekiyor. Akabinde daha fazla işlem yapabilmek için üyelik seviyenizi yükseltmeniz gerekebiliyor.

#5
Foto - KVKK’den kripto para yatırımcılarını ilgilendiren karar

Bu durumda platform, vatandaş kimliğinizin ön ve arka kısmını isteyebiliyor. Tabii burada önemli bilgiler yer aldığı için endişe duyulabiliyor. Peki bu KVKK’ye göre aykırı mı?

#6
Foto - KVKK’den kripto para yatırımcılarını ilgilendiren karar

NTV’nin haberine göre bir kripto varlık hizmet sağlayıcısına üye olan kişi, platformda üyelik seviyesinin artırılması yönünde bir talepte bulundu. Hizmet sağlayıcısı ise kişinin kimliğinin ön ve arka yüzünün fotoğrafı ile vesikalık fotoğraf istedi.

#7
Foto - KVKK’den kripto para yatırımcılarını ilgilendiren karar

Bunun akabinde mevzubahis kişi, hizmet sağlayıcısının gereğinden fazla ve ölçüsüz olarak kişisel veri işlediğini öne sürerek, inceleme yapılması ve işlenen bilgilerinin silinmesi istemiyle KVKK‘ye başvuruda bulundu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, üyelerinin kimlik ve fotoğraf bilgilerini işlemesini, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bir sorumluluk olduğuna karar verdi.

#8
Foto - KVKK’den kripto para yatırımcılarını ilgilendiren karar

Karar metninde, veri sorumlusu olarak tanımlanan kripto varlık hizmet sağlayıcısının, kullanıcının gerçekleştirdiği işlemlerin doğrulanabilmesi amacıyla kişisel veri talep etme hakkına vurgu yapılarak, bu talebin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen hukuki işleme şartına dayandığı belirtilmiştir. Kurul, başvuran kişinin kişisel verilerinin silinmesi talebinin öncelikle veri sorumlusuna iletilmesi gerektiğini ifade ederek, bu yönde bir işlem yapılmamasına karar verdi. Sonuç olarak kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kara para aklamayı önlemek amacıyla kullanıcılarının vatandaş kimliğinin ön ve arka fotoğrafı ile vesikalık fotoğrafı istemesi, yasal açıdan bir sorun teşkil etmiyor.

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