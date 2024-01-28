KVKK’den kripto para yatırımcılarını ilgilendiren karar

Karar metninde, veri sorumlusu olarak tanımlanan kripto varlık hizmet sağlayıcısının, kullanıcının gerçekleştirdiği işlemlerin doğrulanabilmesi amacıyla kişisel veri talep etme hakkına vurgu yapılarak, bu talebin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen hukuki işleme şartına dayandığı belirtilmiştir. Kurul, başvuran kişinin kişisel verilerinin silinmesi talebinin öncelikle veri sorumlusuna iletilmesi gerektiğini ifade ederek, bu yönde bir işlem yapılmamasına karar verdi. Sonuç olarak kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kara para aklamayı önlemek amacıyla kullanıcılarının vatandaş kimliğinin ön ve arka fotoğrafı ile vesikalık fotoğrafı istemesi, yasal açıdan bir sorun teşkil etmiyor.