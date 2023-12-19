2023-12-19 13:35:20 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza
Kaza saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.
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Kaza saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre, otoyol üzerinde 54 AJH 935 plakalı ciple süratli bir şekilde ilerleyen kadın sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan cip önce 33 AAG 638 plakalı otomobile ardından da bir tıra arkadan çarptı.
Cipin arkadan çarptığı tır bariyerler aşarak yol kenarına dururken, ortalık adeta savaş alanına döndü.
Kazada yol kenarına savrulan cipin içerisindeki 6 kadından 4'ü araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri cipin içerisinde sıkışan 4 yaralı kadın kurtarmak için çalışma başlattı
Yaklaşık yarım saat boyunca çalışma yapan ekipler 4 kadını sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılardan birine yarım saat boyunca kalp masajı yapıldığı görüldü
2'si ağır 6 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik bir süre durdu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Ayrı olay yeri kazaya karışan 3 araç ve kazanın ardından oluşan trafik yoğunluğu dron kamerasıyla görüntülendi.
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