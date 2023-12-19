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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

2023-12-19 13:35:20
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Kaza saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

#1
Foto - Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

İddiaya göre, otoyol üzerinde 54 AJH 935 plakalı ciple süratli bir şekilde ilerleyen kadın sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

#2
Foto - Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Kontrolden çıkan cip önce 33 AAG 638 plakalı otomobile ardından da bir tıra arkadan çarptı.

#3
Foto - Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Cipin arkadan çarptığı tır bariyerler aşarak yol kenarına dururken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

#4
Foto - Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Kazada yol kenarına savrulan cipin içerisindeki 6 kadından 4'ü araçta sıkıştı.

#5
Foto - Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri cipin içerisinde sıkışan 4 yaralı kadın kurtarmak için çalışma başlattı

#6
Foto - Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Yaklaşık yarım saat boyunca çalışma yapan ekipler 4 kadını sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılardan birine yarım saat boyunca kalp masajı yapıldığı görüldü

#7
Foto - Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

2'si ağır 6 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

#8
Foto - Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Öte yandan kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik bir süre durdu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

#9
Foto - Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Ayrı olay yeri kazaya karışan 3 araç ve kazanın ardından oluşan trafik yoğunluğu dron kamerasıyla görüntülendi.

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