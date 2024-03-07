Kuzey Kutbu'nda eriyen buzullar görüntüledi

Buzullarda ayrışmaya başlayan derin, devasa çatlaklar gözlemlediğini vurgulayan Caymaz, şöyle konuştu: "Oxford Üniversitesinin davetiyle Oxford Kutup Forumu ile yapmış olduğumuz bir çalışma var. Şu an nihai haline getiriyoruz. Orada ben insani boyutunu işledim. Dolayısıyla artık bunun halk tabanına da yayılması için mücadele veriyorum, çektiğim görüntülerle de dikkat çekiyorum. Özellikle sıfırın altında 45 derecede yapılmış faaliyetler, Sibirya'da yaptığım ölçümler var. İşte orada insanların iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğine dair birtakım sonuçlar ortaya çıktı. İzlanda'ya üç kez gittim ve 2019 yılında çok acı bir şeyle karşılaştım. Orada bir buzul tamamen yok oldu. Ölen buzul için tüm dünyanın ilgisini çekmek amacıyla cenaze töreni düzenlendi. 'Iceland' diyoruz, buzlar diyarı ancak erime bu şekilde devam ederse 100 yıl içinde İzlanda'da buzul kalmayacak. 400'den fazla buzul var şu anda ve buzulların hepsi erimiş olacak. Bunları da 15 Mart'ta paylaşacağım." Doç. Dr. Caymaz, buzul erimelerini buz üstü, su altı ve dron çekimleriyle kayıt altına aldığını belirtti. Bu görüntüleri ve uzaktan algılama sistemleriyle yapılan ölçümleri birleştirdiğinde tehlikenin büyüklüğünün ortaya çıktığını vurgulayan Caymaz, "NASA'nın ocak ayında yayınladığı raporda belirttiği üzere erimenin öngörülenden en az 5'te bir daha hızlı olduğunu gösteriyor ki bu Svalbard'da (Norveç'e bağlı takımada) tüm dünyaya kıyasla 4 kat, İzlanda da ise çok daha hızlı, Arktik bölgesinin genelinde de ortalama 3 kat daha fazla." bilgisini paylaştı. Erime bu hızda devam ederse 20-25 yıl sonra "iklim mültecileri" başta olmak üzere bazı sorunlar yaşanabileceğini, Türkiye'de de istilacı balık türlerinin görülmeye başladığını anlatan Caymaz, dünya genelinde etkin bir yönetişim süreciyle farkındalık faaliyetlerinin hızlandırılması, bilimsel araştırmaların çeşitlendirilmesi ve iklim değişikliği konusunda radikal önlemler alınması gerektiğini sözlerine ekledi.