Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde nefes kesen anlar

ERSİN TATAR: ÇOK ETKİLENDİM - Tatbikatın ilk safhasına katılan ve sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Burada hep birlikte çok kapsamlı bir tatbikat izledik. Belli ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi kurumları ile birlikte Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nden çeşitli kurum ve kuruluşların da bu tatbikata müdahil olması ile birlikte araç gereç ve her türlü donanım bakımından, gerek helikopterlerimiz gerekse tatbikata katılan askerlerimize Mehmetçiklerimize, Sivil savunma teşkilatımıza her türlü desteğin verildiğini gördüm ve çok etkilendim. Burada önemli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Doğu Akdeniz'de bu devletin daha da güçlenebilmesi ve gerek arama kurtarma veya deprem olsun yangın olsun her türlü doğal afete karşı burada kendi imkanlarımız ile ve Türkiye’mizin desteği ile bütün bu çalışmaları yapabilme kapasitemizin ve donanımımızın olabilmesidir" dedi.