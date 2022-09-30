Kuzey Akım’da bir sızıntı daha! 'Sabotajın' arkasında kim var?

BALTIK Denizi’nin altından 1200 kilometre boyunca uzanan her iki hat kapalı olsa da, çevre örgütlerine göre borular içinde yaklaşık 350 bin ton doğalgaz vardı. Danimarka makamları, 19 Eylül’de başlayan sızıntıların, tüm gazın tükenmesi beklenen pazar gününe kadar devam edeceğini açıkladı. Greenpeace, sızıntıların 30 milyon ton karbondioksit salınımına neden olacağını, bunun Danimarka’nın bir yıllık emisyon üretiminin üçte ikisinden fazlasına denk geldiğini duyurdu. BORU hatlarındaki hasarlar NATO tarafından ele alındı. NATO Kuzey Atlantik Konseyi (NAC), herhangi bir saldırının “kararlı karşılık” bulacağı mesajı verdi. NAC açıklamasında, “Tüm bilgiler tahribatın kasıtlı, pervasız ve sorumsuzca yapılmış sabotaj sonucu olduğunu göstermektedir” denildi. Açıklamada, “Müttefiklerin kritik altyapısına yönelik her türlü kasıtlı saldırıya birlik içinde ve kararlı bir karşılık verilecektir” ifadeleri kullanıldı. NATO, üyelik süreçleri devam eden İsveç ve Finlandiya’nın da NAC açıklamasına katıldığını duyurdu. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi konuyu ele almak üzere bugün toplanacak.