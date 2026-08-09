Kuzeninin sözleri şaşkına çevirdi! Cezaevinden izinli çıktı, otoyolda hırsızlık yaptı

Aracını otoyolun sağında durdurmak zorunda kalan İsmail Y., bir süre aracının arızasının giderilmesini bekledi. Bu sırada otoyolda seyir halinde olan Kemal G., yol kenarında bekleyen aracı fark etti. Geri manevra yaparak İsmail Y.'nin aracının yanına gelen Kemal G., iddiaya göre gizlice aracın kapısını açarak, yaklaşık 10 gram altın, 22 bin lira, 500 dolar, tablet, 2 güneş gözlüğü ile içerisinde kimlik ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı çaldı. Şüpheli, ardından kendi aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.