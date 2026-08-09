Kuzeninin sözleri şaşkına çevirdi! Cezaevinden izinli çıktı, otoyolda hırsızlık yaptı

İsmail Y., aracının arızası nedeniyle aynı noktada beklemeye devam ederken yaklaşık 10 dakika sonra bu kez Kemal G.'nin kuzeni Sergin G. bölgeye geldi. Sergin G. de arızalı aracın yanına yaklaşarak durdu. Bu sırada İsmail Y., Sergin G.'yi fark etti. İddiaya göre kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan Sergen G., araç sahibine, "Dikkat edin, burada hırsız çok" uyarısında bulundu. Sergin G., daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra aracına binen İsmail Y., çantasının ve diğer eşyalarının yerinde olmadığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Araç kamerasındaki görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan Kemal G. ve Sergin G. gözaltına alındı. Yapılan incelemede Kemal G.'nin cezaevinden izinli çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal G. ve Sergin G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.