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Çocuk yaştaki suçlular için yeni dönem: Düzenleme mecliste kabul edildi!

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Çocuk yaştaki suçlular için yeni dönem: Düzenleme mecliste kabul edildi!

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemede, “Suça sürüklenen” yerine “adli süreçteki çocuk” ifadesi kullanılırken, zanlı 18 yaşından küçük dahi olsa müebbetle yargılanabilecek.

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Foto - Çocuk yaştaki suçlular için yeni dönem: Düzenleme mecliste kabul edildi!

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemede, “Suça sürüklenen” yerine “adli süreçteki çocuk” ifadesi kullanılırken, zanlı 18 yaşından küçük dahi olsa müebbetle yargılanabilecek.

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Foto - Çocuk yaştaki suçlular için yeni dönem: Düzenleme mecliste kabul edildi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

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Foto - Çocuk yaştaki suçlular için yeni dönem: Düzenleme mecliste kabul edildi!

CEZALAR ARTTIRILABİLECEK Teklifle, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.

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Foto - Çocuk yaştaki suçlular için yeni dönem: Düzenleme mecliste kabul edildi!

İNDİRİM TAKDİRİ HAKİME BIRAKILACAK Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında yaş indirimi uygulanmayabilmesi, 12-15 yaş grubundaki çocuklara ise bir üst grubun ceza rejiminin uygulanabilmesi hususunda hakime takdir yetkisi tanınıyor.

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Foto - Çocuk yaştaki suçlular için yeni dönem: Düzenleme mecliste kabul edildi!

EBEVEYNLER DE YÜKÜMLÜ OLACAK Ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan "suça sürüklenen" ibaresi, "adli süreçteki" olarak değiştirilecek ve çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durum, gerekli idari tedbirlerin alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine bildirilecek.

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Foto - Çocuk yaştaki suçlular için yeni dönem: Düzenleme mecliste kabul edildi!

TEDBİRLER SIKILAŞTIRILACAK Çocuk Koruma Kanunu'na eklenen yeni maddeyle, ceza sorumluluğu olmayan adli süreçteki çocuklar için çocuklara özgü güvenlik tedbiri niteliğinde "yönlendirme tedbirleri" belirleniyor. Çocuk Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle, 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılması zorunlu olacak. Cumhuriyet savcısı, mahkeme veya çocuk hakimi tarafından 15 yaşını doldurmuş çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması halinde, gerekçesi iddianamede veya kararda gösterilecek.

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Foto - Çocuk yaştaki suçlular için yeni dönem: Düzenleme mecliste kabul edildi!

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çocuklarımızın güven içinde büyüdüğü, ailelerimizin huzurunun güçlendiği, daha güvenli ve daha adil bir Türkiye için adalet sistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, çocuk adalet sistemini daha güçlü, daha caydırıcı ve çocuğun üstün yararını esas alan bir yapıya kavuşturan "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un mecliste kabul edilerek yasalaştığını belirtti.

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Foto - Çocuk yaştaki suçlular için yeni dönem: Düzenleme mecliste kabul edildi!

"Yeni düzenlemeyle, ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önü açıldı, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına karşı mücadele güçlendirildi ve 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal inceleme zorunlu hale getirildi." ifadelerine yer veren Gürlek, göreve geldikleri ilk günlerden itibaren çocukları suçla özdeşleştiren kavram ve uygulamaları değiştireceklerini ifade ettiklerini anımsattı.

#9
Foto - Çocuk yaştaki suçlular için yeni dönem: Düzenleme mecliste kabul edildi!

"ADLİ SÜREÇTEKİ ÇOCUK" KAVRAMI Gürlek, bu kapsamda "suça sürüklenen çocuk" yerine "adli süreçteki çocuk" kavramının hukuk sistemine kazandırıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Çocuklarımızı suç örgütlerinin, sokak çetelerinin, uyuşturucunun, şiddetin ve dijital dünyanın tehlikelerinden korurken, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden ağır suçlar karşısında da adaletin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz.

#10
Foto - Çocuk yaştaki suçlular için yeni dönem: Düzenleme mecliste kabul edildi!

Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çocuklarımızın güven içinde büyüdüğü, ailelerimizin huzurunun güçlendiği, daha güvenli ve daha adil bir Türkiye için adalet sistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Kanunun hazırlanması ve yasalaşmasında emeği geçen Gazi Meclisimize, Cumhur İttifakımızın çok kıymetli milletvekillerine, Adalet Komisyonumuza ve katkı sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, düzenlemenin milletimize ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum."/ kaynak: internethaber

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Yorumlar

Vahap

Ne olur bir şeyi de doğru dürüst yapsak şimdi 14 veya 13 yaşındaki çocuklar kullanılacak bunu bilmiyormusunuz bal gibide biliyorsunuz ama ne hikmetse bir türlü tam bir şeyi yapamıyoruz bu adalettede böyle ticarettede böyle tüketiciyi korumada da böyle ,Ben anlıyamıyorum anlıyan varsa banada anlatsın.
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