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Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ve şürekasına tablolu mesaj

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Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ve şürekasına tablolu mesaj

Partide arınma harekete başlatan ve İmamoğlu artıklarını temizlemeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti'ye tablo üzerinden mesaj yolladı.

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Foto - Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ve şürekasına tablolu mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, memleketi Tunceli’den hediye edilen dalgalı denizde ilerleyen gemi tablosu önünde verdiği fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı.

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Foto - Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ve şürekasına tablolu mesaj

Kılıçdaroğlu, CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kuranlara gönderme olarak yorumlanan mesajında, “Nice ağırlıklardan arınıp, fırtınayı geride bırakıp, iktidar limanına demir atacağız” ifadelerini kullandı.

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Foto - Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ve şürekasına tablolu mesaj

Kılıçdaroğlu, CHP’den ayrılan bazı isimlerin Yeni Parti’yi kurmasının ardından 25 Temmuz’da düzenlenen üye katılım töreninde, “CHP, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti” demişti.

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Foto - Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ve şürekasına tablolu mesaj

Öte yandan CHP'den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye meclis üyelerinin iletişimi için oluşturulan WhatsApp grubundan ayrıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yeni Parti'ye katılmayacağını açıklayan Tugay'ın, grupta CHP'li ve Yeni Partili meclis üyeleri arasındaki siyasi tartışmalar nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.

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Yorumlar

Abuzittin

"iktidar limanına demir atacağız" Dermiş uykusunda !!!
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