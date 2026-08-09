Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ve şürekasına tablolu mesaj
Partide arınma harekete başlatan ve İmamoğlu artıklarını temizlemeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti'ye tablo üzerinden mesaj yolladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Partide arınma harekete başlatan ve İmamoğlu artıklarını temizlemeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti'ye tablo üzerinden mesaj yolladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, memleketi Tunceli’den hediye edilen dalgalı denizde ilerleyen gemi tablosu önünde verdiği fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı.
Kılıçdaroğlu, CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kuranlara gönderme olarak yorumlanan mesajında, “Nice ağırlıklardan arınıp, fırtınayı geride bırakıp, iktidar limanına demir atacağız” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, CHP’den ayrılan bazı isimlerin Yeni Parti’yi kurmasının ardından 25 Temmuz’da düzenlenen üye katılım töreninde, “CHP, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti” demişti.
Öte yandan CHP'den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye meclis üyelerinin iletişimi için oluşturulan WhatsApp grubundan ayrıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yeni Parti'ye katılmayacağını açıklayan Tugay'ın, grupta CHP'li ve Yeni Partili meclis üyeleri arasındaki siyasi tartışmalar nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23