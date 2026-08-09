  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu Rusya savaş filan dinlemedi, çılgınlar gibi Türkiye'den satın almaya başladı, 'ne çıkarsa gönderin' diyorlar Türkiye'ye karşı çağırdıkları İsrail başlarına bela oldu: Bizi satın alıyorlar Korku dağları sardı! Amichai Chikli: Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi Tahran bu kez şaşırttı: İran, Türkiye'nin yaptığı anlaşamada kimin kaybedeceğini açıkladı 'Şok edici bilgi' diyerek dünyaya duyurdular: Türkiye o ülkeye bir filo savaş uçağı konuşlandıracak Türkiye ile yapılan anlaşma ülkeyi karıştırdı: Verdiğimiz Patriot'ları hemen iade edin Abdülhamid Han ezberleri altüst etti: 75 milyar metreküplük devasa keşif
Doğa
8
Yeniakit Publisher
Kapıdağ’da çöp manzaraları tepki çekiyor CHP’li belediyeden turistlere çöp gösterisi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Kapıdağ’da çöp manzaraları tepki çekiyor CHP’li belediyeden turistlere çöp gösterisi

CHP’li Erdek Belediyesi turizm sezonunda çöp toplayamama örneği vererek ilçeye ziyarete gelen turistlere görsel şölen sunuyor.

1
#1
Foto - Kapıdağ’da çöp manzaraları tepki çekiyor CHP’li belediyeden turistlere çöp gösterisi

Kapıdağ Yarımadası’nda farklı noktalarda yol kenarları ve falezlerde inşaat molozları, evsel atıklar, eski yataklar, mobilya parçaları, plastik, strafor, lastik ve çeşitli çöplerim toplanmaması büyük tepki çekiyor.

#2
Foto - Kapıdağ’da çöp manzaraları tepki çekiyor CHP’li belediyeden turistlere çöp gösterisi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Kapıdağ Yarımadası’nda yol kenarlarına ve falezlere bırakılan atıklar çevre kirliliğine neden oluyor.

#3
Foto - Kapıdağ’da çöp manzaraları tepki çekiyor CHP’li belediyeden turistlere çöp gösterisi

Kapıdağ Yarımadası’nda farklı noktalarda yol kenarları ve falezlerde inşaat molozları, evsel atıklar, eski yataklar, mobilya parçaları, plastik, strafor, lastik ve çeşitli çöplerin bulunduğu görüldü.

#4
Foto - Kapıdağ’da çöp manzaraları tepki çekiyor CHP’li belediyeden turistlere çöp gösterisi

Bazı bölgelerde yol kenarlarına bırakılan atıkların yağış ve diğer doğal etkenlerle falezlerden aşağıya sürüklendiği, kıyı kesimlerine ve denize kadar ulaştığı gözlendi.

#5
Foto - Kapıdağ’da çöp manzaraları tepki çekiyor CHP’li belediyeden turistlere çöp gösterisi

Kapıdağ Yarımadası’nı ziyaret eden vatandaşlar, bölgede biriken atıkların temizlenmesini ve gelişigüzel çöp dökümünün önlenmesini istedi.

#6
Foto - Kapıdağ’da çöp manzaraları tepki çekiyor CHP’li belediyeden turistlere çöp gösterisi

Vatandaşlar, bölgede denetimlerin artırılması, atıkları bırakan kişilerin tespit edilmesi ve çevre temizliğinin yapılması için yetkililerden çalışma yapılmasını beklediklerini belirtti.

#7
Foto - Kapıdağ’da çöp manzaraları tepki çekiyor CHP’li belediyeden turistlere çöp gösterisi

Kapıdağ’da çöp manzaraları tepki çekiyor CHP’li belediyeden turistlere çöp gösterisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

CHP nerede belediye kazandiysa oradaki terlikçiler oy vermis demektir...burunlari pislige batinca zirlamaya basliyorlar...oy verirken terlik terlik diye verip her sey güzel olacak diyordunuz simdi hiç zirildamayin,çekin,beter olun...kendi rizasiyla zarara katlanana acinmaz...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Hakan Fidan canlı yayında açık açık söyledi: Devlet olarak tanımıyoruz
Gündem

Hakan Fidan canlı yayında açık açık söyledi: Devlet olarak tanımıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında "Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ağabeyi ve yengesine bıçakla saldırdı!
Yerel

Ağabeyi ve yengesine bıçakla saldırdı!

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Ali D., kavga ettiği ağabeyi Hüseyin D. ile yengesi Sabriye D.’yi bıçakladı.
Dost ülkede Meclis gerildi: Başbakan'a yumurta attılar
Dünya

Dost ülkede Meclis gerildi: Başbakan'a yumurta attılar

Dost ve kardeş ülke Kosova'da Başbakan Albin Kurti'ye Meclis Genel Kurulunda yumurta atıldı.
Bakan Bolat duyurdu Rekorlar yılında bir müjde de Habur’dan geldi
Ekonomi

Bakan Bolat duyurdu Rekorlar yılında bir müjde de Habur’dan geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Gümrük Kapısı'ndan 2 bin 454 TIR ç..
'Bu çarşamba 7 saniye yerçekimsiz kalacağız, milyonlarca kişi ölecek'
Yerel

'Bu çarşamba 7 saniye yerçekimsiz kalacağız, milyonlarca kişi ölecek'

Sosyal medyada Dünya’nın 12 Ağustos’ta 7 saniye boyunca yerçekimini kaybedeceği ve milyonlarca kişinin ölebileceği saçmalığı gündem oldu. ..
Sen misin CHP’de kalan! YP’den Beşikçioğlu’na zehir zemberek tepki
Gündem

Sen misin CHP’de kalan! YP’den Beşikçioğlu’na zehir zemberek tepki

Özgür Özel’in, “Erdal Beşikçioğlu'na bakınca, suçlulara göz açtırmayan Türk polisini görüyorum” sözleriyle CHP’den aday gösterip Etimesgut B..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23